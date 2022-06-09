Serdar Ortaç’ın Eski Eşinden Dehşete Düşüren Paylaşım! “Serdar’dan Sonra Sana Bir Şeyler Oldu!” Açıldı Saçıldı…
Boşanmaları ile aylarca konuşulan ve boşandıktan sonra da girdikleri polemikler ile gündemlerden düşmeyen Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan ikilisinden bir hamle daha geldi. Türkiye’den ayrıldıktan sonra iddialı pozlarına ara vermeden devam eden Chloe Loughnan, yaptığı paylaşım ile resmen akılları baştan aldı. Chloe Loughnan’ın o fotoğrafına gelen yorumlar ise, herkesi hayrete düşürdü! Peki, Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan ne paylaştı? İşte, detaylar…
Şarkıcı Serdar Ortaç ile evlendikten sonra Türkiye’de de popüler olmaya başlayan manken Chloe Loughnan, geçtiğimiz yıllarda ünlü şarkıcıdan ayrılmış ve memleketine geri dönmüştü. Boşanma sürecinden boşanma sonrasına kadar yaptığı her açıklama ile çok ses getiren Chloe Loughnan, Serdar Ortaç’tan ayrıldıktan sonra 500 bin takipçisi olan Instagram hesabında da adeta erime yaşamıştı. Takipçisi sayısı şimdilerde 170 bine kadar gerileyen Chloe Loughnan, takipçi kaybetse de iddiasından hiçbir şey kaybetmedi!
09 Haz 2022 - 17:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.