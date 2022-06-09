Serdar Ortaç’ın Eski Eşinden Dehşete Düşüren Paylaşım! “Serdar’dan Sonra Sana Bir Şeyler Oldu!” Açıldı Saçıldı…

Şarkıcı Serdar Ortaç ile evlendikten sonra Türkiye’de de popüler olmaya başlayan manken Chloe Loughnan, geçtiğimiz yıllarda ünlü şarkıcıdan ayrılmış ve memleketine geri dönmüştü. Boşanma sürecinden boşanma sonrasına kadar yaptığı her açıklama ile çok ses getiren Chloe Loughnan, Serdar Ortaç’tan ayrıldıktan sonra 500 bin takipçisi olan Instagram hesabında da adeta erime yaşamıştı. Takipçisi sayısı şimdilerde 170 bine kadar gerileyen Chloe Loughnan, takipçi kaybetse de iddiasından hiçbir şey kaybetmedi!