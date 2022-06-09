- 09 Haz 2022 - 17:03 G: 09 Haz 2022 - 17:04

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Tüyleri Ürpertti! Bir Barışıp Bir Küsüyorlardı; Bombayı Patlattılar! “Bu Kadarı da Pes!”

Bir süredir ilişkileri ile gündemlerden bir an olsun düşmeyen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin evlilik hazırlıkları içinde olduğu herkesçe bilinse de düğüne dair detaylar henüz ortaya çıkmamıştı. Devam eden evlilik hazırlıklarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Demet Özdemir, düğünün yerini ilk kez açıkladı! Peki, Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç hala birlikte mi, ayrıldı mı? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evleniyor mu? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç nerede evlenecek? İşte detaylar...

Geçtiğimiz sevgililer gününde sevgilisi şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç’tan evlilik teklifi alan Demet Özdemir, düğün hazırlıklarına başlamıştı. Romantik ve çok konuşulan evlilik teklifinin ardından romantik bir de tatile çıkan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinin tatilde gelinlik ve damatlık baktığı da çokça yazılıp çizilmişti. Konuyla ilgili şimdiye dek sadece evlenecekleri bilinen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinden geçtiğimiz gün düğün hazırlıklarına ilişkin ilk net açıklama geldi ve Demet Özdemir düğün yerini açıkladı!

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

09 Haz 2022 - 17:03 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Cüneyt Arkın Hakkında Şoktan Şoka Sokan Haber! Yıllarca Ortaya Çıkmasına İzin Vermedi Ama… Sırrı Bozuldu; Sosyal Medyada Olay Çıktı! mask
Cüneyt Arkın Hakkında Şoktan Şoka Sokan Haber! Yıllarca Ortaya Çıkmasına İzin Vermedi Ama… Sırrı Bozuldu; Sosyal Medyada Olay Çıktı!
Ebru Gündeş’in Sır Gibi Sakladığı, Kimseye Göstermediği Kızı Çıktı! Gören Aynı Şeyi 50 Bin Kere Diyor… Twitter Bunu Konuşuyor… mask
Ebru Gündeş’in Sır Gibi Sakladığı, Kimseye Göstermediği Kızı Çıktı! Gören Aynı Şeyi 50 Bin Kere Diyor… Twitter Bunu Konuşuyor…
Yargı Dizisinin Neva’sı Tir Tir Titretti! Resmen Bambaşka Birisi Olmuş; Gören Duyan Tanıyamıyor… “Bunun Neva’yla Alakası Yok!” mask
Yargı Dizisinin Neva’sı Tir Tir Titretti! Resmen Bambaşka Birisi Olmuş; Gören Duyan Tanıyamıyor… “Bunun Neva’yla Alakası Yok!”
Serdar Ortaç’ın Eski Eşinden Dehşete Düşüren Paylaşım! “Serdar’dan Sonra Sana Bir Şeyler Oldu!” Açıldı Saçıldı… mask
Serdar Ortaç’ın Eski Eşinden Dehşete Düşüren Paylaşım! “Serdar’dan Sonra Sana Bir Şeyler Oldu!” Açıldı Saçıldı…
Hande Erçel Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Kaan Yıldırım’dan Sonra Gözü Döndü; Gerçekleri Tek Tek Anlattı! Meğer Başına Öyle Bir Şey Gelmiş Ki… mask
Hande Erçel Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Kaan Yıldırım’dan Sonra Gözü Döndü; Gerçekleri Tek Tek Anlattı! Meğer Başına Öyle Bir Şey Gelmiş Ki…
Zeynep Erdoğan Fas'ta Büyük Beğeni Topladı... mask
Zeynep Erdoğan Fas'ta Büyük Beğeni Topladı...
Cansu Dere 18 Yaşındaki Genç Kızları Çatlattı! Minicik Bikinisiyle Vücut Şov Yaptı; Görenler Alev Alev Yandı! “Yok Artık!” mask
Cansu Dere 18 Yaşındaki Genç Kızları Çatlattı! Minicik Bikinisiyle Vücut Şov Yaptı; Görenler Alev Alev Yandı! “Yok Artık!”
Survivor Yarışmasında 2. Dokunulmazlık İfşa Edildi! Kırmızı Takım Mı, Mavi Takım Mı? Eleme Potasına Gidecek İsim Acun Medya’yı Şok Etti… mask
Survivor Yarışmasında 2. Dokunulmazlık İfşa Edildi! Kırmızı Takım Mı, Mavi Takım Mı? Eleme Potasına Gidecek İsim Acun Medya’yı Şok Etti…
Mahmut Tuncer’in Kızı İçine Hiçbir Şey Giymeyince Olay Çıktı! “Baban Bir Şey Demiyor Mu?” Instagram Alev Alev Yanmaya Başladı… mask
Mahmut Tuncer’in Kızı İçine Hiçbir Şey Giymeyince Olay Çıktı! “Baban Bir Şey Demiyor Mu?” Instagram Alev Alev Yanmaya Başladı…
Serenay Sarıkaya’nın İç Çamaşırına Verdiği Para Dudak Uçuklattı! “Don Değil Mi? 5 Liraya Alınır!” Ne 10 Bin, Ne 20 Bin… “Yok Artık” mask
Serenay Sarıkaya’nın İç Çamaşırına Verdiği Para Dudak Uçuklattı! “Don Değil Mi? 5 Liraya Alınır!” Ne 10 Bin, Ne 20 Bin… “Yok Artık”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yargı Dizisinin Neva’sı Tir Tir Titretti! Resmen Bambaşka Birisi Olmuş; Gören Duyan Tanıyamıyor… “Bunun Neva’yla Alakası Yok!” mask
Yargı Dizisinin Neva’sı Tir Tir Titretti! Resmen Bambaşka Birisi Olmuş; Gören Duyan Tanıyamıyor… “Bunun Neva’yla Alakası Yok!”
Cüneyt Arkın Hakkında Şoktan Şoka Sokan Haber! Yıllarca Ortaya Çıkmasına İzin Vermedi Ama… Sırrı Bozuldu; Sosyal Medyada Olay Çıktı! mask
Cüneyt Arkın Hakkında Şoktan Şoka Sokan Haber! Yıllarca Ortaya Çıkmasına İzin Vermedi Ama… Sırrı Bozuldu; Sosyal Medyada Olay Çıktı!
Ebru Gündeş’in Sır Gibi Sakladığı, Kimseye Göstermediği Kızı Çıktı! Gören Aynı Şeyi 50 Bin Kere Diyor… Twitter Bunu Konuşuyor… mask
Ebru Gündeş’in Sır Gibi Sakladığı, Kimseye Göstermediği Kızı Çıktı! Gören Aynı Şeyi 50 Bin Kere Diyor… Twitter Bunu Konuşuyor…
Serdar Ortaç’ın Eski Eşinden Dehşete Düşüren Paylaşım! “Serdar’dan Sonra Sana Bir Şeyler Oldu!” Açıldı Saçıldı… mask
Serdar Ortaç’ın Eski Eşinden Dehşete Düşüren Paylaşım! “Serdar’dan Sonra Sana Bir Şeyler Oldu!” Açıldı Saçıldı…
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Tüyleri Ürpertti! Bir Barışıp Bir Küsüyorlardı; Bombayı Patlattılar! “Bu Kadarı da Pes!” mask
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Tüyleri Ürpertti! Bir Barışıp Bir Küsüyorlardı; Bombayı Patlattılar! “Bu Kadarı da Pes!”
Hande Erçel Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Kaan Yıldırım’dan Sonra Gözü Döndü; Gerçekleri Tek Tek Anlattı! Meğer Başına Öyle Bir Şey Gelmiş Ki… mask
Hande Erçel Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Kaan Yıldırım’dan Sonra Gözü Döndü; Gerçekleri Tek Tek Anlattı! Meğer Başına Öyle Bir Şey Gelmiş Ki…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL