Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Tüyleri Ürpertti! Bir Barışıp Bir Küsüyorlardı; Bombayı Patlattılar! “Bu Kadarı da Pes!”
Bir süredir ilişkileri ile gündemlerden bir an olsun düşmeyen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin evlilik hazırlıkları içinde olduğu herkesçe bilinse de düğüne dair detaylar henüz ortaya çıkmamıştı. Devam eden evlilik hazırlıklarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Demet Özdemir, düğünün yerini ilk kez açıkladı! Peki, Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç hala birlikte mi, ayrıldı mı? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evleniyor mu? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç nerede evlenecek? İşte detaylar...
Geçtiğimiz sevgililer gününde sevgilisi şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç’tan evlilik teklifi alan Demet Özdemir, düğün hazırlıklarına başlamıştı. Romantik ve çok konuşulan evlilik teklifinin ardından romantik bir de tatile çıkan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinin tatilde gelinlik ve damatlık baktığı da çokça yazılıp çizilmişti. Konuyla ilgili şimdiye dek sadece evlenecekleri bilinen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinden geçtiğimiz gün düğün hazırlıklarına ilişkin ilk net açıklama geldi ve Demet Özdemir düğün yerini açıkladı!
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09 Haz 2022 - 17:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.