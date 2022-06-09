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09 Haz 2022 - 17:03

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Tüyleri Ürpertti! Bir Barışıp Bir Küsüyorlardı; Bombayı Patlattılar! “Bu Kadarı da Pes!”

Bir süredir ilişkileri ile gündemlerden bir an olsun düşmeyen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin evlilik hazırlıkları içinde olduğu herkesçe bilinse de düğüne dair detaylar henüz ortaya çıkmamıştı. Devam eden evlilik hazırlıklarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Demet Özdemir, düğünün yerini ilk kez açıkladı! Peki, Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç hala birlikte mi, ayrıldı mı? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evleniyor mu? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç nerede evlenecek? İşte detaylar...