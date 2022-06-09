Cüneyt Arkın Hakkında Şoktan Şoka Sokan Haber! Yıllarca Ortaya Çıkmasına İzin Vermedi Ama… Sırrı Bozuldu; Sosyal Medyada Olay Çıktı!
Yeşilçam sinemasının usta isimlerinden biri olan Cüneyt Arkın, yıllar geçmesine rağmen popülerliğinden ve karizmasından bir şey kaybetmedi. Döneminin en iyi jönlerinden biri olması nedeniyle sık sık adından bahsettiren Cüneyt Arkın’ın iki oğlu olduğu biliniyordu. Cüneyt Arkın’ın bir de kızının olduğunun ortaya çıkması herkesi adeta şoke etti! Peki, Cüneyt Arkın’ın kaç çocuğu var? Cüneyt Arkın kızı var mı?, kaç oğlu, kaç kızı var? Cüneyt Arkın’n kızı Filiz Canlı kimdir? İşte, detaylar…
Yeşilçam sinemasında canlandırdığı her karakter ile hafızalara kazınan usta isimlerden biri olan Cüneyt Arkın, özellikle canlandırdığı “Malkaçoğlu” karakteri ile sinema seyircisinin gönlünde taht kurmuştu. Pek çok başarılı işe imza attıktan sonra en son Kuruluş Osman dizisinde rol alan Cüneyt Arkın, dizinin geçtiğimiz sezonunda ayrılmış ve ekranlara mola vermişti. İş yaşamı gibi özel hayatı da göz önünde olan isimlerden biri olan Cüneyt Arkın’ın şimdiye dek Murat ve Kaan Cüreklibatur olmak üzere iki oğlu olduğu biliniyordu. Usta oyuncunun bir de kızı olduğu ortaya çıktı!
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09 Haz 2022 - 17:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.