Cüneyt Arkın Hakkında Şoktan Şoka Sokan Haber! Yıllarca Ortaya Çıkmasına İzin Vermedi Ama… Sırrı Bozuldu; Sosyal Medyada Olay Çıktı!

Yeşilçam sinemasında canlandırdığı her karakter ile hafızalara kazınan usta isimlerden biri olan Cüneyt Arkın, özellikle canlandırdığı “Malkaçoğlu” karakteri ile sinema seyircisinin gönlünde taht kurmuştu. Pek çok başarılı işe imza attıktan sonra en son Kuruluş Osman dizisinde rol alan Cüneyt Arkın, dizinin geçtiğimiz sezonunda ayrılmış ve ekranlara mola vermişti. İş yaşamı gibi özel hayatı da göz önünde olan isimlerden biri olan Cüneyt Arkın’ın şimdiye dek Murat ve Kaan Cüreklibatur olmak üzere iki oğlu olduğu biliniyordu. Usta oyuncunun bir de kızı olduğu ortaya çıktı!

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