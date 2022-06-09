Ebru Gündeş’in Sır Gibi Sakladığı, Kimseye Göstermediği Kızı Çıktı! Gören Aynı Şeyi 50 Bin Kere Diyor… Twitter Bunu Konuşuyor…

İş insanı Reza Zarrab ile boşandıktan sonra adı kimseler ile anılmayan Ebru Gündeş’in gönlünü yine bir iş insanına kaptırdığı yaklaşık 1,5 aydır söyleniyordu. Ebru Gündeş’in sahnelerinde en önde oturmasıyla aylar öncesinden dikkat çekmeye başlayan Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı öğrenilen Ebru Gündeş, konuyla ilgili sessizliğini korumaya devam ederken; ortaya çıkan bir fotoğraf bu aşkı gözler önüne sermişti.

İkilinin sarmaş dolaş olan fotoğraflarını WhatsApp Durumu’nda kısa süreli olarak paylaşan Rassan Khoshnaw, fotoğrafı hemen kaldırmasına rağmen yayılmasına engel olamadı. Bunun üzerine ise, Ebru Gündeş’in özel yaşamı daha çok merak edilmeye başlandı!

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