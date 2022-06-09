- 09 Haz 2022 - 17:04

Ebru Gündeş’in Sır Gibi Sakladığı, Kimseye Göstermediği Kızı Çıktı! Gören Aynı Şeyi 50 Bin Kere Diyor… Twitter Bunu Konuşuyor…

Bir yılı aşkındır kalbi boş olan Ebru Gündeş’in iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Yayınlanan bir kare fotoğrafları ile aşkları belgelenen Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw çifti sessizliklerini korurken, ikilinin özel yaşamı da markaj altına alındı. Bu markajda ortaya çıkan ise, Ebru Gündeş’in gözlerden uzak büyüttüğü çocuğu oldu! Peki, Ebru Gündeş’in çocuğu var mı? Ebru Gündeş’in kızı mı, oğlu mu var? Ebru Gündeş’in kızı Alara kimdir? İşte detaylar...

İş insanı Reza Zarrab ile boşandıktan sonra adı kimseler ile anılmayan Ebru Gündeş’in gönlünü yine bir iş insanına kaptırdığı yaklaşık 1,5 aydır söyleniyordu. Ebru Gündeş’in sahnelerinde en önde oturmasıyla aylar öncesinden dikkat çekmeye başlayan Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı öğrenilen Ebru Gündeş, konuyla ilgili sessizliğini korumaya devam ederken; ortaya çıkan bir fotoğraf bu aşkı gözler önüne sermişti.

İkilinin sarmaş dolaş olan fotoğraflarını WhatsApp Durumu’nda kısa süreli olarak paylaşan Rassan Khoshnaw, fotoğrafı hemen kaldırmasına rağmen yayılmasına engel olamadı. Bunun üzerine ise, Ebru Gündeş’in özel yaşamı daha çok merak edilmeye başlandı!

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09 Haz 2022 - 17:04 - Magazin

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