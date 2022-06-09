Yargı Dizisinin Neva’sı Tir Tir Titretti! Resmen Bambaşka Birisi Olmuş; Gören Duyan Tanıyamıyor… “Bunun Neva’yla Alakası Yok!”
Türkiye’nin en çok ses getiren yapımlarından biri haline dönüşmüş olan Yargı dizisinde canlandırdığı Neva karakteriyle adından sıkça söz ettiren Başak Gümülcinelioğlu ile ilgili ortaya çıkan bir gerçek herkesi adeta şoke etti. Estetik yaptırıp yaptırmadığı sıkça merak edilen isimlerden biri olan Başak Gümülcinelioğlu’nun eski hallerini görenler ise, ünlü oyuncuyu resmen tanıyamadı! Peki, Başak Gümülcinelioğlu’nda estetik var mı, Başak Gümülcinelioğlu’nun burnu estetik mi? İşte, detaylar…
2018 yılında yer aldığı 8. Gün isimli yapım ile yıldızı parlayan isimlerden biri olan Başak Gümülcinelioğlu; Erkenci Kuş’un Deniz’i Sen Çal Kapımı dizisinin Pırıl’ı olarak hafızalara resmen kazındı. Ardından Yargı isimli diziye transfer olan Başak Gümülcinelioğlu, dizide Savcı Ilgaz’ın eski nişanlısı; Savcı Pars’ın ise kız kardeşi Neva’yı canlandırmaya başladı. Neva karakterinde gösterdiği performansın yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Başak Gümülcinelioğlu’nun geçmişte çekildiği fotoğrafların ortaya çıkması ise, hayranlarını adeta şaşkına çevirdi!
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09 Haz 2022 - 17:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.