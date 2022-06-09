- 09 Haz 2022 - 17:04

Yargı Dizisinin Neva’sı Tir Tir Titretti! Resmen Bambaşka Birisi Olmuş; Gören Duyan Tanıyamıyor… “Bunun Neva’yla Alakası Yok!”

Türkiye’nin en çok ses getiren yapımlarından biri haline dönüşmüş olan Yargı dizisinde canlandırdığı Neva karakteriyle adından sıkça söz ettiren Başak Gümülcinelioğlu ile ilgili ortaya çıkan bir gerçek herkesi adeta şoke etti. Estetik yaptırıp yaptırmadığı sıkça merak edilen isimlerden biri olan Başak Gümülcinelioğlu’nun eski hallerini görenler ise, ünlü oyuncuyu resmen tanıyamadı! Peki, Başak Gümülcinelioğlu’nda estetik var mı, Başak Gümülcinelioğlu’nun burnu estetik mi? İşte, detaylar…

2018 yılında yer aldığı 8. Gün isimli yapım ile yıldızı parlayan isimlerden biri olan Başak Gümülcinelioğlu; Erkenci Kuş’un Deniz’i Sen Çal Kapımı dizisinin Pırıl’ı olarak hafızalara resmen kazındı. Ardından Yargı isimli diziye transfer olan Başak Gümülcinelioğlu, dizide Savcı Ilgaz’ın eski nişanlısı; Savcı Pars’ın ise kız kardeşi Neva’yı canlandırmaya başladı. Neva karakterinde gösterdiği performansın yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Başak Gümülcinelioğlu’nun geçmişte çekildiği fotoğrafların ortaya çıkması ise, hayranlarını adeta şaşkına çevirdi!

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09 Haz 2022 - 17:04 - Magazin

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