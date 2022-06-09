İşte Cildinizi Parıl Parıl Parlatacak Şifa Deposu Yaz meyveleri! Gençleştiren, Bin bir Derde Deva Sevilen Yaz Meyveleri Yararları İle Şaşırtıyor! İşte o Şifalı Meyveler.
Yaz aylarının gelmesi ile birlikte birbirinden yararlı onlarca yaz meyvesi reyonlarda yerini almaya başladı. Cilt bakımı için onlarca ürün kullanmak yerine sadece tüketeceğiniz meyveler ile cildinize pürüzsüz ve parlak bir görünüm kazandırabilirsiniz. İşte o mucizevi meyveler.
Cilt bakımı denildiğinde çoğu kişinin kullandığı serumlar, maskeler ve nemlendiriciler akla ilk gelen ürünlerdir. Kimyasal ürünlerin yararlarının bulunduğu gibi zararları da azımsanmayacak derecede çoktur. Bu ürünlerin içerisinde bulundurdukları kimyasal maddeler ise çoğu insanda alerjik reaksiyonlara sebep olmaktadır. Dolayısıyla doğal meyve ve sebzelerin kullanımı da uzmanlar tarafından daha çok desteklenmektedir. İşte cildinize yararları ile bilinen meyveler.
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09 Haz 2022 - 18:23 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.