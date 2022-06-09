- 09 Haz 2022 - 18:24

200.000 TL ile Hangi SUV Araç Alınır? 100 Bin TL’ye Alınabilecek En Ucuz ve En Kaliteli 2. El SUV Araç Tavsiyeleri 2022! İşte En ucuz ikinci el SUV Araçlar...

Sıfır otomobil rakamları oldukça yükselince alıcılar 2. El araçlara yöneldi. Sıfır almaya gücü yetmeyenlerin bakmış olduğu araçlarda motor, güç ve birçok önemli detaysa aracın kalitesini ortaya çıkarıyor. 200 bin lira verip kötü ve sıkıntılı bir araç sahibi olmak istemeyenler için derlediğimiz bu makale üzerinden en iyi araçları görebilir ve fikir edinebilirsiniz! Alıcıların ise en çok yöneldiği 200 bin TL bandındaki SUV araçlar ise şöyle...

Araç hayalleri kuran ve artık ayağını yerden kesecek bir SUV araba almak isteyenler elinde avucunda ne varsa bir kenara bırakıyor. Araç alma hayalleri için bir kenara 200 bin lira ayırmış olanlar ise hem sorunsuz hem de ekonomik SUV araçları Google gibi arama motorlarından araştırıyorlar. Günümüzde otomobil fiyatları hızla yükselirken 200 bin TL bandında satın alınabilecek en uygun SUV araçları sizler için derledik. 200.000 TL ile Hangi SUV Araç Alınır? İşte o SUV otomobiller…

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09 Haz 2022 - 18:24 - Yaşam

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