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09 Haz 2022 - 18:24

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım Arasına “Kara Kedi” Girdi! Hadise Bile Böyle Darbe Almamıştı; En Yakınıydı… “Yazıklar Olsun!”

Hande Erçel ile Kaan Yıldırım ilişkisinde herkesi şaşırtacak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İkilinin yollarını ayırmasının ardından neden ayrıldıkları merak konusuyken; Kaan Yıldırım’dan gelen o hamle, ihanet dedikodularının fitilini de ateşledi. Peki, Hande Erçel ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Hande Erçel ile Kaan Yıldırım neden ayrıldı? Hande Erçel ile Kaan Yıldırım’ın ayrılık sebebi ihanet mi? İşte, detaylar...