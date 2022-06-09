Hande Erçel ve Kaan Yıldırım Arasına “Kara Kedi” Girdi! Hadise Bile Böyle Darbe Almamıştı; En Yakınıydı… “Yazıklar Olsun!”
Hande Erçel ile Kaan Yıldırım ilişkisinde herkesi şaşırtacak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İkilinin yollarını ayırmasının ardından neden ayrıldıkları merak konusuyken; Kaan Yıldırım’dan gelen o hamle, ihanet dedikodularının fitilini de ateşledi. Peki, Hande Erçel ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Hande Erçel ile Kaan Yıldırım neden ayrıldı? Hande Erçel ile Kaan Yıldırım’ın ayrılık sebebi ihanet mi? İşte, detaylar...
Rol aldığı dizilerde canlandırdığı karakterler ile hafızalara kazınan Hande Erçel, kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşasa da aşk yaşamında aynı mutluluğu bir türlü elde edemedi. Geçtiğimiz sezon ekranlara gelen Sen Çal Kapımı isimli dizide partnerliğini üstlenen Kerem Bürsin ile aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel, dizinin finalinden kısa bir süre sonra sessiz sedasız yollarını ayırmıştı. İsmi Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına karışan Hande Erçel’den ilişkisini doğruladıktan kısa bir süre sonra ayrılık haberi geldi!
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09 Haz 2022 - 18:24 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.