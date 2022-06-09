Merve Boluğur’dan Murat Dalkılıç’ı Delirtecek Açıklama! Sosyal Medya “Utanmıyor Musun?” Diyor… Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Uzunca süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, müzik piyasasına adım atmak için gün sayarken, kariyerine ve özel yaşamına ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı. Merve Boluğur’un açıklamalarında en çok dikkat çeken detay ise, aşk yaşamına ilişkin yaptığı o itiraf oldu. Peki, Merve Boluğur ne dedi? Merve Boluğur aşk yaşamına ilişkin ne söyledi? Merve Boluğur’un sevgilisi var mı? İşte, detaylar…
Şimdilerde müzik dünyasına atılmayı planlayan Merve Boluğur, single çalışmalarının sonuna geldiği için soluğu tatilde almıştı. Tatil sezonunu açan Merve Boluğur, İstanbul’a döner dönmez annesi Nehra Boluğur ile Nişantaşı’nda alışverişe çıktı. Bu esnada magazin muhabirleri ile karşılaşan Merve Boluğur, iş ve özel yaşamına ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Sahne sorularını es geçmeyen Merve Boluğur, sahne çıkmayacağını belirterek, “Teklif geliyor ama öyle bir düşüncem yok. Gülşen’i çok beğeniyor, cesur buluyorum” dedi. Ardından Merve Boluğur’dan gelen o itiraf ise, herkesi bir hayli şaşkına çevirdi!
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09 Haz 2022 - 18:24 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.