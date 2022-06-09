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09 Haz 2022 - 18:24

Merve Boluğur’dan Murat Dalkılıç’ı Delirtecek Açıklama! Sosyal Medya “Utanmıyor Musun?” Diyor… Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Uzunca süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, müzik piyasasına adım atmak için gün sayarken, kariyerine ve özel yaşamına ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı. Merve Boluğur’un açıklamalarında en çok dikkat çeken detay ise, aşk yaşamına ilişkin yaptığı o itiraf oldu. Peki, Merve Boluğur ne dedi? Merve Boluğur aşk yaşamına ilişkin ne söyledi? Merve Boluğur’un sevgilisi var mı? İşte, detaylar…