- 09 Haz 2022 - 18:24

Survivor Nisa Biricik Aşkı Ogeday’a Lafı Çaktı! 12’den Vurdu; Ortalık Karışınca Ayşe Yüksel Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Ne İzliyoruz Biz!”

Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümünde çıkan Ayşe ve Nisa gerginliğinin Ogeday’a da sıçramasıyla Dominik Cumhuriyeti bir kez daha karıştı! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmasında neler oluyor? Survivor All Star 2022 yarışması Ayşe ve Nisa neden kavga etti? Survivor All Star 2022 yarışması Ogeday, Ayşe, Nisa olayı ne? İşte, detaylar…

Finale adım adım ilerleyen Survivor All Star 2022 yarışması, bu hafta oynayacağı seri dokunulmazlık oyunlarının ardından bireysel yarışlara dönecekken; yarışmacılar arasındaki polemikler de artmaya başladı. Survivor All Star 2022 yarışmasının en son ekranlara gelen 127. bölümünde başlayan yeni polemik de bu durumu adeta kanıtladı. Polemik bu kez Survivor All Star 2022 yarışmacıları Ayşe Yüksel ve Nisa Bölükbaşı arasında çıkarken; Nisa ile ilişkisi olduğu iddia edilen Ogeday’a da sıçrayınca iki takım içerisindeki gerginlik hat safhaya çıktı. Ayşe’nin o sözleri ise, Survivor All Star 2022 yarışmasının izleyicilerini bir hayli şaşırttı!

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

09 Haz 2022 - 18:24 - Gündem

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Yarışmasında 2. Dokunulmazlık İfşa Edildi! Kırmızı Takım Mı, Mavi Takım Mı? Eleme Potasına Gidecek İsim Acun Medya’yı Şok Etti… mask
Survivor Yarışmasında 2. Dokunulmazlık İfşa Edildi! Kırmızı Takım Mı, Mavi Takım Mı? Eleme Potasına Gidecek İsim Acun Medya’yı Şok Etti…
Survivor Evrim’in Elenmesini Hangi Yapımcı İstedi? Acun Ilıcalı “Kimse Bilmeyecek” Demişti Ama… Gümbürtüye Gitti! Neler Oluyor? mask
Survivor Evrim’in Elenmesini Hangi Yapımcı İstedi? Acun Ilıcalı “Kimse Bilmeyecek” Demişti Ama… Gümbürtüye Gitti! Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı 4. Kez “Benimle Evlenir Misin?” Dedi! Düğün Yerleri, Nikah Tarihleri, Buzdolabı Magnetleri Bile Ortaya Çıktı! Dünya Evine Giriyor… mask
Acun Ilıcalı 4. Kez “Benimle Evlenir Misin?” Dedi! Düğün Yerleri, Nikah Tarihleri, Buzdolabı Magnetleri Bile Ortaya Çıktı! Dünya Evine Giriyor…
Survivor Yarışmasında Ünlüler Takımı Kurtlar Sofrasına Döndü! Kanlı Bıçaklı Oldular; Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde… “Yok Artık!” mask
Survivor Yarışmasında Ünlüler Takımı Kurtlar Sofrasına Döndü! Kanlı Bıçaklı Oldular; Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde… “Yok Artık!”
Survivor Ayşe Pılını Pırtını Topladı, Evine Geri Gönderiliyor! Acun Ilıcalı Düzce Biletini Aldı… Tahammül Falan Bırakmadı! “Elveda Ayşe!” mask
Survivor Ayşe Pılını Pırtını Topladı, Evine Geri Gönderiliyor! Acun Ilıcalı Düzce Biletini Aldı… Tahammül Falan Bırakmadı! “Elveda Ayşe!”
Survivor Batuhan’ın All Star Hayatı Bitti! Acun Medya’ya Göndermede Bulununca; Her Şey Durdu! “Acun Bu Saygısızlığı Kaldırmadı!” mask
Survivor Batuhan’ın All Star Hayatı Bitti! Acun Medya’ya Göndermede Bulununca; Her Şey Durdu! “Acun Bu Saygısızlığı Kaldırmadı!”
Survivor Evrim’e Hayatının Darbesi Geldi! Akılların Ucundan Geçmezdi; Hiç Kimse Tarafından Böyle Rencide Edilmedi! Neler Oluyor? mask
Survivor Evrim’e Hayatının Darbesi Geldi! Akılların Ucundan Geçmezdi; Hiç Kimse Tarafından Böyle Rencide Edilmedi! Neler Oluyor?
Survivor Ekstra Programının Bomba Aşkları Evleniyor! Acun Ilıcalı Takım Elbiseyi Sırtına Geçirdi; Nikah Tarihleri İfşa Edildi! Neler Oluyor? mask
Survivor Ekstra Programının Bomba Aşkları Evleniyor! Acun Ilıcalı Takım Elbiseyi Sırtına Geçirdi; Nikah Tarihleri İfşa Edildi! Neler Oluyor?
Survivor Atakan Hakkında Duyulmamış, Görülmemiş Gerçek! Mahkeme Detayı Milyonları Titretti! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı… mask
Survivor Atakan Hakkında Duyulmamış, Görülmemiş Gerçek! Mahkeme Detayı Milyonları Titretti! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı…
Survivor Nisa, Ogeday’a Tekmeyi Bastı! Yeni Aşkıyla Sarmaş Dolaş Halleri Mosmor Etti! Tüm Türkiye’nin Önünde Neredeyse Öpüşüyorlardı… mask
Survivor Nisa, Ogeday’a Tekmeyi Bastı! Yeni Aşkıyla Sarmaş Dolaş Halleri Mosmor Etti! Tüm Türkiye’nin Önünde Neredeyse Öpüşüyorlardı…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hande Erçel ve Kaan Yıldırım Arasına “Kara Kedi” Girdi! Hadise Bile Böyle Darbe Almamıştı; En Yakınıydı… “Yazıklar Olsun!” mask
Hande Erçel ve Kaan Yıldırım Arasına “Kara Kedi” Girdi! Hadise Bile Böyle Darbe Almamıştı; En Yakınıydı… “Yazıklar Olsun!”
Merve Boluğur’dan Murat Dalkılıç’ı Delirtecek Açıklama! Sosyal Medya “Utanmıyor Musun?” Diyor… Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Merve Boluğur’dan Murat Dalkılıç’ı Delirtecek Açıklama! Sosyal Medya “Utanmıyor Musun?” Diyor… Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Senden Daha Güzel Başladığı Gibi Kriz Çıkardı! “Kurtulduk Diyoruz, Yine Çıkıyorlar!” Sanal Linç Kurbanı Oldu, Tepkiler Arka Arkaya… mask
Senden Daha Güzel Başladığı Gibi Kriz Çıkardı! “Kurtulduk Diyoruz, Yine Çıkıyorlar!” Sanal Linç Kurbanı Oldu, Tepkiler Arka Arkaya…
Şeyma Subaşı Milyonları İç Çamaşırıyla Mosmor Etti! “Donunla da Poz Verme!” Kızı Melisa Bile Ne Yapacağını Şaşırdı… mask
Şeyma Subaşı Milyonları İç Çamaşırıyla Mosmor Etti! “Donunla da Poz Verme!” Kızı Melisa Bile Ne Yapacağını Şaşırdı…
Neslihan Atagül’ün Leoparlı Bikinisiyle Yürek Hoplattı! Eşiyle Boşanacakları Konuşuluyordu; Cevabını Öyle Bir Verdi Ki… “Yaktın Bizi!” mask
Neslihan Atagül’ün Leoparlı Bikinisiyle Yürek Hoplattı! Eşiyle Boşanacakları Konuşuluyordu; Cevabını Öyle Bir Verdi Ki… “Yaktın Bizi!”
Survivor Barış Murat Yağcı'nın Aşkı Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! Neredeyse Frikik Veriyordu... "Barış'a Allah Sabır Versin!" Yaktı, Yıktı! mask
Survivor Barış Murat Yağcı'nın Aşkı Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! Neredeyse Frikik Veriyordu... "Barış'a Allah Sabır Versin!" Yaktı, Yıktı!
Emekli Vatandaş Sevinçten Gözyaşlarına Boğulacak! En Düşük Emekli Maaşı Bile… Devlet Emekliye Çalışmaya Başladı! Cepler Dolup Taşacak! mask
Emekli Vatandaş Sevinçten Gözyaşlarına Boğulacak! En Düşük Emekli Maaşı Bile… Devlet Emekliye Çalışmaya Başladı! Cepler Dolup Taşacak!
Cüneyt Arkın Hakkında Şoktan Şoka Sokan Haber! Yıllarca Ortaya Çıkmasına İzin Vermedi Ama… Sırrı Bozuldu; Sosyal Medyada Olay Çıktı! mask
Cüneyt Arkın Hakkında Şoktan Şoka Sokan Haber! Yıllarca Ortaya Çıkmasına İzin Vermedi Ama… Sırrı Bozuldu; Sosyal Medyada Olay Çıktı!
Ebru Gündeş’in Sır Gibi Sakladığı, Kimseye Göstermediği Kızı Çıktı! Gören Aynı Şeyi 50 Bin Kere Diyor… Twitter Bunu Konuşuyor… mask
Ebru Gündeş’in Sır Gibi Sakladığı, Kimseye Göstermediği Kızı Çıktı! Gören Aynı Şeyi 50 Bin Kere Diyor… Twitter Bunu Konuşuyor…
Yargı Dizisinin Neva’sı Tir Tir Titretti! Resmen Bambaşka Birisi Olmuş; Gören Duyan Tanıyamıyor… “Bunun Neva’yla Alakası Yok!” mask
Yargı Dizisinin Neva’sı Tir Tir Titretti! Resmen Bambaşka Birisi Olmuş; Gören Duyan Tanıyamıyor… “Bunun Neva’yla Alakası Yok!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Nisa Biricik Aşkı Ogeday’a Lafı Çaktı! 12’den Vurdu; Ortalık Karışınca Ayşe Yüksel Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Ne İzliyoruz Biz!” mask
Survivor Nisa Biricik Aşkı Ogeday’a Lafı Çaktı! 12’den Vurdu; Ortalık Karışınca Ayşe Yüksel Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Ne İzliyoruz Biz!”
Merve Boluğur’dan Murat Dalkılıç’ı Delirtecek Açıklama! Sosyal Medya “Utanmıyor Musun?” Diyor… Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Merve Boluğur’dan Murat Dalkılıç’ı Delirtecek Açıklama! Sosyal Medya “Utanmıyor Musun?” Diyor… Öyle Bir Şey Dedi Ki…
200.000 TL ile Hangi SUV Araç Alınır? 100 Bin TL’ye Alınabilecek En Ucuz ve En Kaliteli 2. El SUV Araç Tavsiyeleri 2022! İşte En ucuz ikinci el SUV Araçlar... mask
200.000 TL ile Hangi SUV Araç Alınır? 100 Bin TL’ye Alınabilecek En Ucuz ve En Kaliteli 2. El SUV Araç Tavsiyeleri 2022! İşte En ucuz ikinci el SUV Araçlar...
Hande Erçel ve Kaan Yıldırım Arasına “Kara Kedi” Girdi! Hadise Bile Böyle Darbe Almamıştı; En Yakınıydı… “Yazıklar Olsun!” mask
Hande Erçel ve Kaan Yıldırım Arasına “Kara Kedi” Girdi! Hadise Bile Böyle Darbe Almamıştı; En Yakınıydı… “Yazıklar Olsun!”
İşte Cildinizi Parıl Parıl Parlatacak Şifa Deposu Yaz meyveleri! Gençleştiren, Bin bir Derde Deva Sevilen Yaz Meyveleri Yararları İle Şaşırtıyor! İşte o Şifalı Meyveler. mask
İşte Cildinizi Parıl Parıl Parlatacak Şifa Deposu Yaz meyveleri! Gençleştiren, Bin bir Derde Deva Sevilen Yaz Meyveleri Yararları İle Şaşırtıyor! İşte o Şifalı Meyveler.
Meteoroloji'den Ankara İçin Uyarılar peş peşe geliyor! Ankara'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı Devam Ediyor! Yağışlar Dinmeden Artacak! İşte Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu Tahminleri. mask
Meteoroloji'den Ankara İçin Uyarılar peş peşe geliyor! Ankara'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı Devam Ediyor! Yağışlar Dinmeden Artacak! İşte Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu Tahminleri.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL