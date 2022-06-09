Survivor Nisa Biricik Aşkı Ogeday’a Lafı Çaktı! 12’den Vurdu; Ortalık Karışınca Ayşe Yüksel Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Ne İzliyoruz Biz!”
Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümünde çıkan Ayşe ve Nisa gerginliğinin Ogeday’a da sıçramasıyla Dominik Cumhuriyeti bir kez daha karıştı! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmasında neler oluyor? Survivor All Star 2022 yarışması Ayşe ve Nisa neden kavga etti? Survivor All Star 2022 yarışması Ogeday, Ayşe, Nisa olayı ne? İşte, detaylar…
Finale adım adım ilerleyen Survivor All Star 2022 yarışması, bu hafta oynayacağı seri dokunulmazlık oyunlarının ardından bireysel yarışlara dönecekken; yarışmacılar arasındaki polemikler de artmaya başladı. Survivor All Star 2022 yarışmasının en son ekranlara gelen 127. bölümünde başlayan yeni polemik de bu durumu adeta kanıtladı. Polemik bu kez Survivor All Star 2022 yarışmacıları Ayşe Yüksel ve Nisa Bölükbaşı arasında çıkarken; Nisa ile ilişkisi olduğu iddia edilen Ogeday’a da sıçrayınca iki takım içerisindeki gerginlik hat safhaya çıktı. Ayşe’nin o sözleri ise, Survivor All Star 2022 yarışmasının izleyicilerini bir hayli şaşırttı!
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09 Haz 2022 - 18:24 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.