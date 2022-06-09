Survivor Nisa Biricik Aşkı Ogeday’a Lafı Çaktı! 12’den Vurdu; Ortalık Karışınca Ayşe Yüksel Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Ne İzliyoruz Biz!”

Finale adım adım ilerleyen Survivor All Star 2022 yarışması, bu hafta oynayacağı seri dokunulmazlık oyunlarının ardından bireysel yarışlara dönecekken; yarışmacılar arasındaki polemikler de artmaya başladı. Survivor All Star 2022 yarışmasının en son ekranlara gelen 127. bölümünde başlayan yeni polemik de bu durumu adeta kanıtladı. Polemik bu kez Survivor All Star 2022 yarışmacıları Ayşe Yüksel ve Nisa Bölükbaşı arasında çıkarken; Nisa ile ilişkisi olduğu iddia edilen Ogeday’a da sıçrayınca iki takım içerisindeki gerginlik hat safhaya çıktı. Ayşe’nin o sözleri ise, Survivor All Star 2022 yarışmasının izleyicilerini bir hayli şaşırttı!

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