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09 Haz 2022 - 18:24

Senden Daha Güzel Başladığı Gibi Kriz Çıkardı! “Kurtulduk Diyoruz, Yine Çıkıyorlar!” Sanal Linç Kurbanı Oldu, Tepkiler Arka Arkaya…

İlgiyle takip edilen yapımlarda rol almasıyla popülerlik elde eden Burak Çelik’in yeni dizisi Senden Daha Güzel başladı. Dizide çapkın bir genç adamı canlandıran Burak Çelik’in dün paylaştığı fotoğraf ise, o isim ile benzediğine dair yorumlar almasına neden oldu. Peki, Burak Çelik ne paylaştı? Burak Çelik kime benzetildi? Burak Çelik’in fotoğrafına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…