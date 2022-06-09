Senden Daha Güzel Başladığı Gibi Kriz Çıkardı! “Kurtulduk Diyoruz, Yine Çıkıyorlar!” Sanal Linç Kurbanı Oldu, Tepkiler Arka Arkaya…
İlgiyle takip edilen yapımlarda rol almasıyla popülerlik elde eden Burak Çelik’in yeni dizisi Senden Daha Güzel başladı. Dizide çapkın bir genç adamı canlandıran Burak Çelik’in dün paylaştığı fotoğraf ise, o isim ile benzediğine dair yorumlar almasına neden oldu. Peki, Burak Çelik ne paylaştı? Burak Çelik kime benzetildi? Burak Çelik’in fotoğrafına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
FOX TV ekranlarından yayınlanan ve yayınlandığı dönem fenomen olmayı başaran Karagül isimli dizinin Serdar karakteri ile oyunculuk kariyerine start veren Burak Çelik, 2020 yılında dahil olduğu Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Göktuğ karakteriyle adeta hafızalara kazındı. Bu sezonun ortasında senaryo gereği Kuruluş Osman dizisinden ayrılan Burak Çelik, şimdilerde FOX TV ekranlarından yayın hayatına yenice başlamış olan Senden Daha Güzel isimli dizide rol almaya başladı. Romantik komedi tadında hikayesiyle ekranlara hızlı giriş yapmış olan Senden Daha Güzel isimli dizide başrolleri Cemre Baysel ile paylaşan Burak Çelik’ten gelen o fotoğraf ise, resmen ekranların yeni Can Yaman’ı dedirtti!
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09 Haz 2022 - 18:24 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.