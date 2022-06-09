Şeyma Subaşı Milyonları İç Çamaşırıyla Mosmor Etti! “Donunla da Poz Verme!” Kızı Melisa Bile Ne Yapacağını Şaşırdı…
Sosyal medyanın en çok takip edilen Türk isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’ndan gelen son fotoğraf, ünlü ismin takipçilerini birbirine soktu. Şeyma Subaşı’nın iddialı paylaşımı yürekleri hoplatırken, eleştirileri de beraberinde getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, Şeyma Subaşı’nın cüretkarlığına fazla yüklendi! Peki, Şeyma Subaşı ne paylaştı? Şeyma Subaşı nasıl bir paylaşım yaptı? Şeyma Subaşı’nın paylaşımı neden eleştirildi? İşte, detaylar…
Özellikle Acun Ilıcalı ile evliliğini noktaladığı günden bu yana aşk yaşamı ile sıkça gündeme gelen Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia ile ayrıldıktan sonra Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'ye (Meedo) gönlünü kaptırmıştı. Bir küs bir barışık uzunca süre birlikte olan Meedo ve Şeyma Subaşı, evlilik kararı da almış, ünlü isim sevgilisinden gelen teklife ‘evet’ demişti. Düğün hazırlıkları içerisindeyken aniden ayrılan Meedo ve Şeyma Subaşı’nın ayrılık sebeplerinin kıskançlık olduğu iddia edilse de her iki taraf da konuyla ilgili bir açıklama gerçekleştirmedi. Bir süredir adı Hakan Sabancı ile aşk dedikodularına karışmasına rağmen iddialara herhangi bir yanıt vermemiş olan Şeyma Subaşı’nın yaptığı o paylaşım ise, gündemi birden değiştirdi!
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09 Haz 2022 - 18:23 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.