Şeyma Subaşı Milyonları İç Çamaşırıyla Mosmor Etti! “Donunla da Poz Verme!” Kızı Melisa Bile Ne Yapacağını Şaşırdı…

Özellikle Acun Ilıcalı ile evliliğini noktaladığı günden bu yana aşk yaşamı ile sıkça gündeme gelen Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia ile ayrıldıktan sonra Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'ye (Meedo) gönlünü kaptırmıştı. Bir küs bir barışık uzunca süre birlikte olan Meedo ve Şeyma Subaşı, evlilik kararı da almış, ünlü isim sevgilisinden gelen teklife ‘evet’ demişti. Düğün hazırlıkları içerisindeyken aniden ayrılan Meedo ve Şeyma Subaşı’nın ayrılık sebeplerinin kıskançlık olduğu iddia edilse de her iki taraf da konuyla ilgili bir açıklama gerçekleştirmedi. Bir süredir adı Hakan Sabancı ile aşk dedikodularına karışmasına rağmen iddialara herhangi bir yanıt vermemiş olan Şeyma Subaşı’nın yaptığı o paylaşım ise, gündemi birden değiştirdi!

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