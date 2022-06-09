Hande Erçel Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Kaan Yıldırım’dan Sonra Gözü Döndü; Gerçekleri Tek Tek Anlattı! Meğer Başına Öyle Bir Şey Gelmiş Ki…

Geçtiğimiz gün Vogue Türkiye’ye konuşan Hande Erçel, mesleğin zorluklarından şikayetçi olduğu konulara kadar pek çok konuda açıklamalar gerçekleştirdi. Ekranlara dönüp dönmeyeceğini de açıklayan Hande Erçel, aşk yaşamına ilişkin de sırlar verdi! Peki, Hande Erçel, neden şikayetçi? Hande Erçel, ekranlara dönecek mi? Hande Erçel ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? İşte, detaylar…

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