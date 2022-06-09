Hande Erçel Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Kaan Yıldırım’dan Sonra Gözü Döndü; Gerçekleri Tek Tek Anlattı! Meğer Başına Öyle Bir Şey Gelmiş Ki…
Geçtiğimiz gün Vogue Türkiye’ye konuşan Hande Erçel, mesleğin zorluklarından şikayetçi olduğu konulara kadar pek çok konuda açıklamalar gerçekleştirdi. Ekranlara dönüp dönmeyeceğini de açıklayan Hande Erçel, aşk yaşamına ilişkin de sırlar verdi! İşte Hande Erçel ve hakkında ki son gelişmeler...
Geçtiğimiz gün Vogue Türkiye’ye konuşan Hande Erçel, mesleğin zorluklarından şikayetçi olduğu konulara kadar pek çok konuda açıklamalar gerçekleştirdi. Ekranlara dönüp dönmeyeceğini de açıklayan Hande Erçel, aşk yaşamına ilişkin de sırlar verdi! Peki, Hande Erçel, neden şikayetçi? Hande Erçel, ekranlara dönecek mi? Hande Erçel ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? İşte, detaylar…
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09 Haz 2022 - 17:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.