Emekli Vatandaş Sevinçten Gözyaşlarına Boğulacak! En Düşük Emekli Maaşı Bile… Devlet Emekliye Çalışmaya Başladı! Cepler Dolup Taşacak!
Temmuz zammı için tarih gitgide yaklaşırken, açıklanan enflasyon rakamları memur ve emeklilerin alacağı zammı bir kez daha artırdı. Gözler temmuz zammına çevrilmişken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan emeklilere ek bir zam müjdesi daha geldi. İşte detaylar...
Temmuz zammı için tarih gitgide yaklaşırken, açıklanan enflasyon rakamları memur ve emeklilerin alacağı zammı bir kez daha artırdı. Gözler temmuz zammına çevrilmişken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan emeklilere ek bir zam müjdesi daha geldi! Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar temmuz zammı olacak? Temmuz zammı belli oldu mu? Memur ve memur emeklileri ne kadar temmuz zammı alacak? İşte, detaylar…
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09 Haz 2022 - 17:22 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.