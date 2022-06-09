Emekli Vatandaş Sevinçten Gözyaşlarına Boğulacak! En Düşük Emekli Maaşı Bile… Devlet Emekliye Çalışmaya Başladı! Cepler Dolup Taşacak!

Temmuz zammı için tarih gitgide yaklaşırken, açıklanan enflasyon rakamları memur ve emeklilerin alacağı zammı bir kez daha artırdı. Gözler temmuz zammına çevrilmişken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan emeklilere ek bir zam müjdesi daha geldi! Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar temmuz zammı olacak? Temmuz zammı belli oldu mu? Memur ve memur emeklileri ne kadar temmuz zammı alacak? İşte, detaylar…

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