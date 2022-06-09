Anasayfa/

Foto Galeri/

09 Haz 2022 - 17:27

Survivor Barış Murat Yağcı'nın Aşkı Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! Neredeyse Frikik Veriyordu... "Barış'a Allah Sabır Versin!" Yaktı, Yıktı!

Survivor ile ekranlara çıkan ve adını tüm dünyaya duyuran Barış Murat Yağcı, paylaşımlarının ardından yeni bir konuyla gündeme geldi. Ünlü yarışmacının Nisa Bölükbaşı’nın ardından yeni bir isimle adını duyurması bir yana sevgilisinin pozları sosyal medyada adeta deprem etkisi yarattı. Öyle bir frikik verdi ki…