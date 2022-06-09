- 09 Haz 2022 - 17:27 G: 09 Haz 2022 - 17:32

Survivor Barış Murat Yağcı'nın Aşkı Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! Neredeyse Frikik Veriyordu... "Barış'a Allah Sabır Versin!" Yaktı, Yıktı!

Survivor ile ekranlara çıkan ve adını tüm dünyaya duyuran Barış Murat Yağcı, paylaşımlarının ardından yeni bir konuyla gündeme geldi. Ünlü yarışmacının Nisa Bölükbaşı’nın ardından yeni bir isimle adını duyurması bir yana sevgilisinin pozları sosyal medyada adeta deprem etkisi yarattı. Öyle bir frikik verdi ki…

Survivor 2020 sezonunda kadroda yer alan Barış Murat Yağcı performansı ve sempatik görünüşüyle ekranların en sevilen yüzü olmuştu. Yarışmanın bitmesinin ardından Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşadığını açıklayan Yağcı, uzun süre gündemde kalmış ve yaşadığı ayrılığın ardından hayranlarını oldukça şaşırtmıştı. Ünlü yarışmacının ilişkisinin bitmesinin ardından milyonlarca kişi yeni bir aşka yelken açıp açmadığını merak ediyordu. Barış Murat Yağcı, ünlü model Laura Celine ile aşk yaşadığını duyurdu. Sevgilisinin dekolteli pozları ise sosyal medyada çalkalandı. Peki, neler oluyor?

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09 Haz 2022 - 17:27 Ankara- Yaşam

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