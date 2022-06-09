Tarım Kredi Market’ten Bomba İndirim! Peynir, Sıvıyağ, Tuvalet Kağıdı… Her Şey Etiket Yarısına Satılıyor! Koşan Alıyor…

Yeni hafta da indirim kataloğu uygulamasına devam eden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bu haftanın indirim kataloğunu da yayınladı. Ayçiçek yağından una kadar pek çok üründe indirime giden Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin indirimleri vatandaşın imdadına yetişecek cinsten gerçekleşti. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri ucuz mu? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri ayçiçek yağı, un, şeker ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…