Tarım Kredi Market’ten Bomba İndirim! Peynir, Sıvıyağ, Tuvalet Kağıdı… Her Şey Etiket Yarısına Satılıyor! Koşan Alıyor…
Yeni hafta da indirim kataloğu uygulamasına devam eden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bu haftanın indirim kataloğunu da yayınladı. Ayçiçek yağından una kadar pek çok üründe indirime giden Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin indirimleri vatandaşın imdadına yetişecek cinsten gerçekleşti. İşte Tarım Kredi marketlerde yaşanan indirimin detayları...
Yeni hafta da indirim kataloğu uygulamasına devam eden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bu haftanın indirim kataloğunu da yayınladı. Ayçiçek yağından una kadar pek çok üründe indirime giden Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin indirimleri vatandaşın imdadına yetişecek cinsten gerçekleşti. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri ucuz mu? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri ayçiçek yağı, un, şeker ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
09 Haz 2022 - 17:36 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.