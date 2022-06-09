Esra Erol Yine Evlendirmeye Başladı! Canlı Yayın Demedi, 83 Milyonun Önünde Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Neler İzliyoruz Biz!”

İlgi ile takip edilen gündüz kuşağı programlarından biri olan Esra Erol’da yavaş yavaş bir sezonun daha sonuna yaklaşırken; programa konuk olan bir ismin ilanı aşkı gündeme bomba gibi düştü. Boşanmak isteyen eşi Şule İçler’e seslenen Ufuk İçler’in kurduğu o cümleler ise, sosyal medyanın gündemini oluşturdu! Peki, Esra Erol’da Şule – Ufuk İçler olayı ne? Esra Erol’da Şule ile Ufuk İçler barıştı mı? Esra Erol’da Şule ve Ufuk İçler çifti boşandı mı? İşte, detaylar…