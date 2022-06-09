Esra Erol Yine Evlendirmeye Başladı! Canlı Yayın Demedi, 83 Milyonun Önünde Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Neler İzliyoruz Biz!”
İlgi ile takip edilen gündüz kuşağı programlarından biri olan Esra Erol’da yavaş yavaş bir sezonun daha sonuna yaklaşırken; programa konuk olan bir ismin ilanı aşkı gündeme bomba gibi düştü. Boşanmak isteyen eşi Şule İçler’e seslenen Ufuk İçler’in kurduğu o cümleler ise, sosyal medyanın gündemini oluşturdu! İşte Esra Erol cephesinden son detaylar...
İlgi ile takip edilen gündüz kuşağı programlarından biri olan Esra Erol’da yavaş yavaş bir sezonun daha sonuna yaklaşırken; programa konuk olan bir ismin ilanı aşkı gündeme bomba gibi düştü. Boşanmak isteyen eşi Şule İçler’e seslenen Ufuk İçler’in kurduğu o cümleler ise, sosyal medyanın gündemini oluşturdu! Peki, Esra Erol’da Şule – Ufuk İçler olayı ne? Esra Erol’da Şule ile Ufuk İçler barıştı mı? Esra Erol’da Şule ve Ufuk İçler çifti boşandı mı? İşte, detaylar…
09 Haz 2022 - 17:41 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.