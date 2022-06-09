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09 Haz 2022 - 17:56

Neslihan Atagül’ün Leoparlı Bikinisiyle Yürek Hoplattı! Eşiyle Boşanacakları Konuşuluyordu; Cevabını Öyle Bir Verdi Ki… “Yaktın Bizi!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Neslihan Atagül’den alev alev yakacak bikinili paylaşımlar arka arkaya geldi. Leopar desenli bir bikini giyen Neslihan Atagül, yürekleri hoplattı. Eşiyle boşanacakları konuşulan Neslihan Atagül cevabını öyle bir biçimde verdi ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte milyonlara “Yaktın bizi” dedirten o paylaşım…