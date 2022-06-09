Neslihan Atagül’ün Leoparlı Bikinisiyle Yürek Hoplattı! Eşiyle Boşanacakları Konuşuluyordu; Cevabını Öyle Bir Verdi Ki… “Yaktın Bizi!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Neslihan Atagül’den alev alev yakacak bikinili paylaşımlar arka arkaya geldi. Leopar desenli bir bikini giyen Neslihan Atagül, yürekleri hoplattı. Eşiyle boşanacakları konuşulan Neslihan Atagül cevabını öyle bir biçimde verdi ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte milyonlara “Yaktın bizi” dedirten o paylaşım…
En son olarak STAR TV ekranlarında yer alan Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül, diziden sağlık sorunları yüzünden ayrılmak zorunda kalmıştı. Geçirgen bağırsak sendromuna yakalanan güzel oyuncu, yürekleri yakıp yıkmıştı. Sefirin Kızı dizisinden sonra ekranlara uzun bir ara veren Neslihan Atagül, yeni dizisine başlamadan hemen önce tatil sezonunun düğmesine bastı ve bikinisiyle alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.