Süper Lig Ne Zaman Başlıyor? Süper Lig 2022-23 Sezonu Ne Zaman Başlayacak? Ligde Hangi Takımlar Olacak? Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig Başlangıç Tarihleri Belli Mi?
Heyecan dolu geçen Süper Lig 2021-2022 sezonunun ardından yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Milyonlarca sporseverin merakla beklediği o tarih yayınlandı. İşte o tarihler…
2021-2022 Sezonunun sona ermesi ile takımlar yeni sezon hazırlıklarına transfer çalışmaları ile hazırlanmaya başladı. Önümüzdeki günlerde takımlar kamp hazırlığı programlarını yayınlamaya başlayacakken yeni sezonun başlangıç tarihi ise merak konusu oldu. Rekabetin hız kesmeden devam edeceği 2022-2023 Süper Lig Futbol Sezonunda hangi takımın şampiyon olacağı ise şimdiden merak konusu. Yeni sezona ise takımlar var gücü ile hazırlanmayı planlarken lige yeni katılan takımların akıbeti ise merak konusu.
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09 Haz 2022 - 18:15 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.