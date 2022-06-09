Survivor Nisa En Sonunda Gerçekten Delirdi! Yarışmadan Ayrılacak Mı? Acun Medya “Psikolojik Tedavi Şart” Deyince… Karar Çıktı!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Nisa Bölükbaşı, en sonunda gerçekten delirdi! Yarışmadan ayrılacağı konuşulan Nisa Bölükbaşı, dengeleri alt üst etti. Acun Medya’nın “Psikolojik tedavi şart” dediğine dair iddialar şok içerisinde bıraktı. Peki, Survivor yarışmasında Nisa Bölükbaşı hakkında nasıl karar çıktı?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmada heyecan yukarı seviyelere kadar tırmanmış ve yeni takımlarda kurulmuştu. Nagihan ve Avatar Atakan öncülüğünde kurulan yenide takımlarda ilk dokunulmazlık milyonları ekranlara kilitlemişti. Oyun sırasında yaşanan tek bir Nisa Bölükbaşı hareketi ise seyircilerin hayretler içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.