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09 Haz 2022 - 19:33

Survivor Nisa En Sonunda Gerçekten Delirdi! Yarışmadan Ayrılacak Mı? Acun Medya “Psikolojik Tedavi Şart” Deyince… Karar Çıktı!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Nisa Bölükbaşı, en sonunda gerçekten delirdi! Yarışmadan ayrılacağı konuşulan Nisa Bölükbaşı, dengeleri alt üst etti. Acun Medya’nın “Psikolojik tedavi şart” dediğine dair iddialar şok içerisinde bıraktı. Peki, Survivor yarışmasında Nisa Bölükbaşı hakkında nasıl karar çıktı?