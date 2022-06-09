- 09 Haz 2022 - 19:57 G: 09 Haz 2022 - 20:12

Yasak Elma Dizisinden Göbek Attıran Veda! Halaylar Çekiliyor; Davul Zurna Tutan Bile Var! “Kurban Keseceğim!” Senaryo Değişiyor…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisi adeta yaprak dökümüne girdi. Oyuncuları bir bir diziden çıkarken; seyirciye çok geçmeyen bir ismin vedası da gündemi salladı geçti. Halayların çekildiği hatta davul zurna tutulduğuna dair yorumlar arka arkaya gelirken; bir Yasak Elma izleyicisi ise diziden ayrılan ismi görünce; “Kurban keseceğim” notunu düştü! Yasak Elma dizisinde senaryonun komple değişeceği ortaya çıkarken; milyonlar bu vedayı konuşmaya başladı!

Başrollerinde Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Şevval Sam, Murat Aygen ve Berk Oktay gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Yasak Elma dizisinin son bölümünde Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay’ın diziden ayrılacağı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise o ismin vedası açıklandı ve milyonlar adeta göbek atmaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Haz 2022 - 19:57 Ankara- Yaşam

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