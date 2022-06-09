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09 Haz 2022 - 19:57

Yasak Elma Dizisinden Göbek Attıran Veda! Halaylar Çekiliyor; Davul Zurna Tutan Bile Var! “Kurban Keseceğim!” Senaryo Değişiyor…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisi adeta yaprak dökümüne girdi. Oyuncuları bir bir diziden çıkarken; seyirciye çok geçmeyen bir ismin vedası da gündemi salladı geçti. Halayların çekildiği hatta davul zurna tutulduğuna dair yorumlar arka arkaya gelirken; bir Yasak Elma izleyicisi ise diziden ayrılan ismi görünce; “Kurban keseceğim” notunu düştü! Yasak Elma dizisinde senaryonun komple değişeceği ortaya çıkarken; milyonlar bu vedayı konuşmaya başladı!