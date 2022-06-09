Camdaki Kız Dizisinde Hayri Rezil Rüsva Oldu! Hem Evli, Hem 3 Çocuk Babası Adam… Hayatının Dayağını Resmen Yedi! Neler Oluyor?

Başrollerinde Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisi, reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Camdaki Kız dizisinde Hayri’nin sırları tek tek ortaya çıkmaya başladı. Nalan’ın aşık olduğu Hayri, öyle bir olay yaşadı ki, gören duyan onun yerine mosmor oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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