Camdaki Kız Dizisinde Hayri Rezil Rüsva Oldu! Hem Evli, Hem 3 Çocuk Babası Adam… Hayatının Dayağını Resmen Yedi! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Hayri karakteri milyonları şok içerisinde bıraktı. Rezil rüsva olan Hayri, şok üzerine şok yaşattı! Hem evli, hem 3 çocuk babası olan Hayri’nin yaşadığı olay sonrasında birçok kişi ise “Hayatının dayağını yedi resmen” yorumlarını yaptılar! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisi, reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Camdaki Kız dizisinde Hayri’nin sırları tek tek ortaya çıkmaya başladı. Nalan’ın aşık olduğu Hayri, öyle bir olay yaşadı ki, gören duyan onun yerine mosmor oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.