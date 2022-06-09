- 09 Haz 2022 - 21:47 G: 09 Haz 2022 - 21:48

Camdaki Kız Dizisinde Hayri Rezil Rüsva Oldu! Hem Evli, Hem 3 Çocuk Babası Adam… Hayatının Dayağını Resmen Yedi! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Hayri karakteri milyonları şok içerisinde bıraktı. Rezil rüsva olan Hayri, şok üzerine şok yaşattı! Hem evli, hem 3 çocuk babası olan Hayri’nin yaşadığı olay sonrasında birçok kişi ise “Hayatının dayağını yedi resmen” yorumlarını yaptılar! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisi, reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Camdaki Kız dizisinde Hayri’nin sırları tek tek ortaya çıkmaya başladı. Nalan’ın aşık olduğu Hayri, öyle bir olay yaşadı ki, gören duyan onun yerine mosmor oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Haz 2022 - 21:47 Ankara- Yaşam

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