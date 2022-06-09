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09 Haz 2022 - 22:12

Survivor’dan Elenen Berna Minicik Tenis Eteğiyle Cayır Cayır Yaktı! Kalça Frikiğini Görenler Dondu Kaldı! “Annen – Baban Bir Şey Demiyor Mu?”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını yıllar sonra bir kez daha duyuran Berna Keklikler, gündeme bomba gibi düştü. Minicik bir tenis eteği giyen Berna Keklikler’in kalça frikiği vermesi ise görenlerin alev alev yanmasına neden oldu! Birçok kişi ise Berna Keklikler’in bu pozlarına tepkide bulunarak; “Annen baban bir şey demiyor mu?” yorumunda bulundu! Peki, Survivor Berna Keklikler nasıl bir paylaşımda bulundu?