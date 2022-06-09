Survivor’dan Elenen Berna Minicik Tenis Eteğiyle Cayır Cayır Yaktı! Kalça Frikiğini Görenler Dondu Kaldı! “Annen – Baban Bir Şey Demiyor Mu?”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını yıllar sonra bir kez daha duyuran Berna Keklikler, gündeme bomba gibi düştü. Minicik bir tenis eteği giyen Berna Keklikler’in kalça frikiği vermesi ise görenlerin alev alev yanmasına neden oldu! Birçok kişi ise Berna Keklikler’in bu pozlarına tepkide bulunarak; “Annen baban bir şey demiyor mu?” yorumunda bulundu! Peki, Survivor Berna Keklikler nasıl bir paylaşımda bulundu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına, Acun Ilıcalı’nın davetiyle katılan Berna Keklikler, yarışmada kendisini geliştirmek için elinden geleni yapmıştı. Sporla bağlantısı olmayan Berna Keklikler, uzun uğraşlarına rağmen; girdiği son potada evine dönmek zorunda kalmıştı. Yarışmadan sonra sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya başlayan Berna Keklikler’in mini tenis etekli pozları sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.