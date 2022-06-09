Hadise Instagram’dan Zarafet Şov Yaptı! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Eriyip Bitiğini Gösterdi! “Enişte Bey Kızmasın Hadise Hanım!” Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den zarafet şov geldi. Üzerine yapışan kıyafetiyle nefesleri kesen Hadise, eriyip bittiğini gösterdi. Gündemi sallayan Hadise’nin bu pozlarına ise birçok hayranı “Enişte Bey kızmasına Hadise Hanım” yorumları yapıldı! Gündeme bomba gibi düşen Hadise’nin bu pozları ise yürekleri hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız evlenen Hadise, Mehmet Dinçerler’le olan mutluluğunu ise hayranlarına duyurmuştu. İstanbul’da evlenen Hadise’nin ikinci kez ise İtalya’da evlenmeye karar verdiği kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Hadise, görenleri şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.