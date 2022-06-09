Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Eski Aşkı Batuhan’a Titreten Gönderme! Twitter, Instagram Yıkılıyor... “Kuyruk Acısına…”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da aşk skandalı herkesi salladı geçti! Aleyna Kalaycıoğlu’yla geçtiğimiz yıl adı aşk dedikodularına karışan Batuhan Karacakaya’ya öyle bir gönderme geldi ki, milyonlar tir tir titredi! Twitter’ı, Instagram’ı yıkan bu paylaşım; ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Gerilimin tavan seviyeye çıktığı Survivor yarışmasında Batuhan Karacakaya ise Ayşe Yüksel’le skandal bir tartışma yaşamıştı. Geçtiğimiz sezona gönderme yapan Batuhan Karacakaya’ya adının aşk dedikodularına karıştığı Aleyna Kalaycıoğlu’ndan bomba bir yanıt geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.