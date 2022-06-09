- 09 Haz 2022 - 22:58 G: 09 Haz 2022 - 23:12

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Eski Aşkı Batuhan’a Titreten Gönderme! Twitter, Instagram Yıkılıyor... “Kuyruk Acısına…”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da aşk skandalı herkesi salladı geçti! Aleyna Kalaycıoğlu’yla geçtiğimiz yıl adı aşk dedikodularına karışan Batuhan Karacakaya’ya öyle bir gönderme geldi ki, milyonlar tir tir titredi! Twitter’ı, Instagram’ı yıkan bu paylaşım; ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Gerilimin tavan seviyeye çıktığı Survivor yarışmasında Batuhan Karacakaya ise Ayşe Yüksel’le skandal bir tartışma yaşamıştı. Geçtiğimiz sezona gönderme yapan Batuhan Karacakaya’ya adının aşk dedikodularına karıştığı Aleyna Kalaycıoğlu’ndan bomba bir yanıt geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

09 Haz 2022 - 22:58 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’dan Elenen Berna Minicik Tenis Eteğiyle Cayır Cayır Yaktı! Kalça Frikiğini Görenler Dondu Kaldı! “Annen – Baban Bir Şey Demiyor Mu?” mask
Survivor’dan Elenen Berna Minicik Tenis Eteğiyle Cayır Cayır Yaktı! Kalça Frikiğini Görenler Dondu Kaldı! “Annen – Baban Bir Şey Demiyor Mu?”
Survivor Nisa Biricik Aşkı Ogeday’a Lafı Çaktı! 12’den Vurdu; Ortalık Karışınca Ayşe Yüksel Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Ne İzliyoruz Biz!” mask
Survivor Nisa Biricik Aşkı Ogeday’a Lafı Çaktı! 12’den Vurdu; Ortalık Karışınca Ayşe Yüksel Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Ne İzliyoruz Biz!”
Acun Ilıcalı 4. Kez “Benimle Evlenir Misin?” Dedi! Düğün Yerleri, Nikah Tarihleri, Buzdolabı Magnetleri Bile Ortaya Çıktı! Dünya Evine Giriyor… mask
Acun Ilıcalı 4. Kez “Benimle Evlenir Misin?” Dedi! Düğün Yerleri, Nikah Tarihleri, Buzdolabı Magnetleri Bile Ortaya Çıktı! Dünya Evine Giriyor…
Survivor Yarışmasında 2. Dokunulmazlık İfşa Edildi! Kırmızı Takım Mı, Mavi Takım Mı? Eleme Potasına Gidecek İsim Acun Medya’yı Şok Etti… mask
Survivor Yarışmasında 2. Dokunulmazlık İfşa Edildi! Kırmızı Takım Mı, Mavi Takım Mı? Eleme Potasına Gidecek İsim Acun Medya’yı Şok Etti…
Survivor Yarışmasında Ünlüler Takımı Kurtlar Sofrasına Döndü! Kanlı Bıçaklı Oldular; Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde… “Yok Artık!” mask
Survivor Yarışmasında Ünlüler Takımı Kurtlar Sofrasına Döndü! Kanlı Bıçaklı Oldular; Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde… “Yok Artık!”
Survivor Ayşe Pılını Pırtını Topladı, Evine Geri Gönderiliyor! Acun Ilıcalı Düzce Biletini Aldı… Tahammül Falan Bırakmadı! “Elveda Ayşe!” mask
Survivor Ayşe Pılını Pırtını Topladı, Evine Geri Gönderiliyor! Acun Ilıcalı Düzce Biletini Aldı… Tahammül Falan Bırakmadı! “Elveda Ayşe!”
Survivor Evrim’in Elenmesini Hangi Yapımcı İstedi? Acun Ilıcalı “Kimse Bilmeyecek” Demişti Ama… Gümbürtüye Gitti! Neler Oluyor? mask
Survivor Evrim’in Elenmesini Hangi Yapımcı İstedi? Acun Ilıcalı “Kimse Bilmeyecek” Demişti Ama… Gümbürtüye Gitti! Neler Oluyor?
Survivor Batuhan’ın All Star Hayatı Bitti! Acun Medya’ya Göndermede Bulununca; Her Şey Durdu! “Acun Bu Saygısızlığı Kaldırmadı!” mask
Survivor Batuhan’ın All Star Hayatı Bitti! Acun Medya’ya Göndermede Bulununca; Her Şey Durdu! “Acun Bu Saygısızlığı Kaldırmadı!”
Survivor Evrim’e Hayatının Darbesi Geldi! Akılların Ucundan Geçmezdi; Hiç Kimse Tarafından Böyle Rencide Edilmedi! Neler Oluyor? mask
Survivor Evrim’e Hayatının Darbesi Geldi! Akılların Ucundan Geçmezdi; Hiç Kimse Tarafından Böyle Rencide Edilmedi! Neler Oluyor?
Survivor Ekstra Programının Bomba Aşkları Evleniyor! Acun Ilıcalı Takım Elbiseyi Sırtına Geçirdi; Nikah Tarihleri İfşa Edildi! Neler Oluyor? mask
Survivor Ekstra Programının Bomba Aşkları Evleniyor! Acun Ilıcalı Takım Elbiseyi Sırtına Geçirdi; Nikah Tarihleri İfşa Edildi! Neler Oluyor?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hadise Instagram’dan Zarafet Şov Yaptı! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Eriyip Bitiğini Gösterdi! “Enişte Bey Kızmasın Hadise Hanım!” Neler Oluyor? mask
Hadise Instagram’dan Zarafet Şov Yaptı! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Eriyip Bitiğini Gösterdi! “Enişte Bey Kızmasın Hadise Hanım!” Neler Oluyor?
Survivor’dan Elenen Berna Minicik Tenis Eteğiyle Cayır Cayır Yaktı! Kalça Frikiğini Görenler Dondu Kaldı! “Annen – Baban Bir Şey Demiyor Mu?” mask
Survivor’dan Elenen Berna Minicik Tenis Eteğiyle Cayır Cayır Yaktı! Kalça Frikiğini Görenler Dondu Kaldı! “Annen – Baban Bir Şey Demiyor Mu?”
Seda Sayan – Çağlar Ökten Aşkı Bitti! Seda Sayan Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Çağlar Ökten Soluğu Mahkemede Alacak! Eski Sevgilisine… mask
Seda Sayan – Çağlar Ökten Aşkı Bitti! Seda Sayan Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Çağlar Ökten Soluğu Mahkemede Alacak! Eski Sevgilisine…
Hande Erçel ve Kaan Yıldırım Arasına “Kara Kedi” Girdi! Hadise Bile Böyle Darbe Almamıştı; En Yakınıydı… “Yazıklar Olsun!” mask
Hande Erçel ve Kaan Yıldırım Arasına “Kara Kedi” Girdi! Hadise Bile Böyle Darbe Almamıştı; En Yakınıydı… “Yazıklar Olsun!”
Merve Boluğur’dan Murat Dalkılıç’ı Delirtecek Açıklama! Sosyal Medya “Utanmıyor Musun?” Diyor… Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Merve Boluğur’dan Murat Dalkılıç’ı Delirtecek Açıklama! Sosyal Medya “Utanmıyor Musun?” Diyor… Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Senden Daha Güzel Başladığı Gibi Kriz Çıkardı! “Kurtulduk Diyoruz, Yine Çıkıyorlar!” Sanal Linç Kurbanı Oldu, Tepkiler Arka Arkaya… mask
Senden Daha Güzel Başladığı Gibi Kriz Çıkardı! “Kurtulduk Diyoruz, Yine Çıkıyorlar!” Sanal Linç Kurbanı Oldu, Tepkiler Arka Arkaya…
Survivor Nisa Biricik Aşkı Ogeday’a Lafı Çaktı! 12’den Vurdu; Ortalık Karışınca Ayşe Yüksel Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Ne İzliyoruz Biz!” mask
Survivor Nisa Biricik Aşkı Ogeday’a Lafı Çaktı! 12’den Vurdu; Ortalık Karışınca Ayşe Yüksel Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Ne İzliyoruz Biz!”
Şeyma Subaşı Milyonları İç Çamaşırıyla Mosmor Etti! “Donunla da Poz Verme!” Kızı Melisa Bile Ne Yapacağını Şaşırdı… mask
Şeyma Subaşı Milyonları İç Çamaşırıyla Mosmor Etti! “Donunla da Poz Verme!” Kızı Melisa Bile Ne Yapacağını Şaşırdı…
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Rezil Rüsva Oldu! Hem Evli, Hem 3 Çocuk Babası Adam… Hayatının Dayağını Resmen Yedi! Neler Oluyor? mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Rezil Rüsva Oldu! Hem Evli, Hem 3 Çocuk Babası Adam… Hayatının Dayağını Resmen Yedi! Neler Oluyor?
Zeynep Erdoğan Fas'ta Büyük Beğeni Topladı... mask
Zeynep Erdoğan Fas'ta Büyük Beğeni Topladı...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Hadise Instagram’dan Zarafet Şov Yaptı! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Eriyip Bitiğini Gösterdi! “Enişte Bey Kızmasın Hadise Hanım!” Neler Oluyor? mask
Hadise Instagram’dan Zarafet Şov Yaptı! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Eriyip Bitiğini Gösterdi! “Enişte Bey Kızmasın Hadise Hanım!” Neler Oluyor?
En Güzel Cuma Mesajları ve Sözleri 2022 - Hayırlı, Dualı, Bereketli Cuma Mesajları! İşte Güncellenmiş Yeni Cuma Mesajları... mask
En Güzel Cuma Mesajları ve Sözleri 2022 - Hayırlı, Dualı, Bereketli Cuma Mesajları! İşte Güncellenmiş Yeni Cuma Mesajları...
Survivor’dan Elenen Berna Minicik Tenis Eteğiyle Cayır Cayır Yaktı! Kalça Frikiğini Görenler Dondu Kaldı! “Annen – Baban Bir Şey Demiyor Mu?” mask
Survivor’dan Elenen Berna Minicik Tenis Eteğiyle Cayır Cayır Yaktı! Kalça Frikiğini Görenler Dondu Kaldı! “Annen – Baban Bir Şey Demiyor Mu?”
Hande Erçel ve Kaan Yıldırım Arasına “Kara Kedi” Girdi! Hadise Bile Böyle Darbe Almamıştı; En Yakınıydı… “Yazıklar Olsun!” mask
Hande Erçel ve Kaan Yıldırım Arasına “Kara Kedi” Girdi! Hadise Bile Böyle Darbe Almamıştı; En Yakınıydı… “Yazıklar Olsun!”
Merve Boluğur’dan Murat Dalkılıç’ı Delirtecek Açıklama! Sosyal Medya “Utanmıyor Musun?” Diyor… Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Merve Boluğur’dan Murat Dalkılıç’ı Delirtecek Açıklama! Sosyal Medya “Utanmıyor Musun?” Diyor… Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Senden Daha Güzel Başladığı Gibi Kriz Çıkardı! “Kurtulduk Diyoruz, Yine Çıkıyorlar!” Sanal Linç Kurbanı Oldu, Tepkiler Arka Arkaya… mask
Senden Daha Güzel Başladığı Gibi Kriz Çıkardı! “Kurtulduk Diyoruz, Yine Çıkıyorlar!” Sanal Linç Kurbanı Oldu, Tepkiler Arka Arkaya…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL