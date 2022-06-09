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09 Haz 2022 - 22:58

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Eski Aşkı Batuhan’a Titreten Gönderme! Twitter, Instagram Yıkılıyor... “Kuyruk Acısına…”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da aşk skandalı herkesi salladı geçti! Aleyna Kalaycıoğlu’yla geçtiğimiz yıl adı aşk dedikodularına karışan Batuhan Karacakaya’ya öyle bir gönderme geldi ki, milyonlar tir tir titredi! Twitter’ı, Instagram’ı yıkan bu paylaşım; ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…