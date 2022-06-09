- 09 Haz 2022 - 23:27 G: 09 Haz 2022 - 23:45

Burcu Özberk’in İç Çamaşırsız Pozları Alev Alev Yaktı! 9 Milyon Ayağa Kalktı; “Bizi Bitirdin Be Burcu!” Yorumlar Arka Arkaya…

En son FOX TV ekranlarında yer alan Aşk Mantık İntikam dizisinde yer alan Burcu Özberk, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla akılları başlardan aldı! İç çamaşırsız bir paylaşımda bulunan Burcu Özberk, 9 milyonu aşkın takipçisinin alev alev yanmasına neden oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı ise “Bizi bitirdin be Burcu” yorumlarında bulundu! İşte yorumların arka arkaya geldiği Burcu Özberk’in o paylaşımı…

Aşk Mantık İntikam dizisinde İlhan Şen’le başrol paylaşan Burcu Özberk, özenle çalışmış ve çok yorulmuştu. İşinde en iyisi olmak için gösterdiği çaba ve mükemmeliyetle bilinen Burcu Özberk’in dizisinin bitimiyle birlikte soluğu Bali’de alması ise dizide ne kadar yorulduğunu göstermişti. Tatilinden yapmış olduğu cesur paylaşımlara bir yenisini ekleyen Burcu Özberk, görenleri alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Haz 2022 - 23:27 Ankara- Yaşam

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