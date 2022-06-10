- 10 Haz 2022 - 15:58

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 10 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 10 Haziran 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 10 Haziran 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Yeni güne su kesintilerinin etkisi altında başlayan Ankaralıların konuyla ilgili merak ettiği tüm sorulara az önce duyuru paylaşan ASKİ’den detaylı bir şekilde yanıt gelmiş bulunuyor. Peki, ASKİ 10 Haziran Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 10 Haziran Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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10 Haz 2022 - 15:58 - Yaşam

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