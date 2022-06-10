- 10 Haz 2022 - 15:58 G: 10 Haz 2022 - 15:59

Survivor Ayşe’nin Mideleri Bulandırdı! “Bıktık Gerçekten Bıktık!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor; Acun Ilıcalı İki Arada Bir Derede!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ayşe artık mideleri bulandırdı! Sosyal medyayı ayağa kaldıran Ayşe Yüksel’e “Bıktık gerçekten bıktık” yorumları yapıldı! Tepkileri arka arkaya alan Ayşe Yüksel içinse Acun Ilıcalı’nın iki arada bir derede kaldığına dair iddialar gündeme geldi. Peki, Survivor yarışmasında neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım arasında ikinci dokunulmazlık oyunu oynanmış ve Mavi takım oyunu kazanan taraf olmuştu. Kırmızı takımdan potaya giden isimse Batuhan Karacakaya olmuştu. Ayşe Yüksel’den sonra Batuhan’ın potaya girmesi milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Eleme konseyinde ve adada açıklamalarda bulunan Ayşe Yüksel ise milyonları çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Haz 2022 - 15:58 Ankara- Yaşam

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