Survivor Ayşe’nin Mideleri Bulandırdı! “Bıktık Gerçekten Bıktık!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor; Acun Ilıcalı İki Arada Bir Derede!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ayşe artık mideleri bulandırdı! Sosyal medyayı ayağa kaldıran Ayşe Yüksel’e “Bıktık gerçekten bıktık” yorumları yapıldı! Tepkileri arka arkaya alan Ayşe Yüksel içinse Acun Ilıcalı’nın iki arada bir derede kaldığına dair iddialar gündeme geldi. Peki, Survivor yarışmasında neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım arasında ikinci dokunulmazlık oyunu oynanmış ve Mavi takım oyunu kazanan taraf olmuştu. Kırmızı takımdan potaya giden isimse Batuhan Karacakaya olmuştu. Ayşe Yüksel’den sonra Batuhan’ın potaya girmesi milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Eleme konseyinde ve adada açıklamalarda bulunan Ayşe Yüksel ise milyonları çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.