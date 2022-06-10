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10 Haz 2022 - 15:58

Survivor Ayşe’nin Mideleri Bulandırdı! “Bıktık Gerçekten Bıktık!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor; Acun Ilıcalı İki Arada Bir Derede!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ayşe artık mideleri bulandırdı! Sosyal medyayı ayağa kaldıran Ayşe Yüksel’e “Bıktık gerçekten bıktık” yorumları yapıldı! Tepkileri arka arkaya alan Ayşe Yüksel içinse Acun Ilıcalı’nın iki arada bir derede kaldığına dair iddialar gündeme geldi. Peki, Survivor yarışmasında neler oluyor?