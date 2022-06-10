- 10 Haz 2022 - 22:02

10 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 10 Haziran 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Haftayı tamamlarken, planlı olarak gerçekleşen elektrik kesintilerinin etkisi altında kalmaya devam eden Ankaralıları bilgilendirmek için Başkent EDAŞ bir duyuru yayınlamış bulunuyor. Peki, 10 Haziran Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 10 Haziran Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

10 Haz 2022 - 22:02 - Yaşam

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