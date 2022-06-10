Bülent Ersoy’a en güzel doğum günü hediyesi! Bülent Ersoy Kaç Yaşında...

Türk sanat müziğinin en önemli yorumcularından kabul edilen Bülent Ersoy, dün 70. yaş gününü kutladı. Ersoy’a, en güzel doğum günü armağanı ise meslektaşı Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay’dan geldi.

Sosyal medyada paylaşım yapan Akay, Ersoy’un doğum günü olan 9 Haziran tarihinin, her sene “Türk Müziği Yorumcuları Günü” olarak kutlanmasını önerdi. Bu öneri kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve Bülent Ersoy fanları tarafından da paylaşıldı. Konu ile ilgili yorum yapan ünlü isimler ise sanatçının yaşarken böyle bir şeyi görmesini çok olumlu bulundu. Onur Akay, “Bugün, büyük yorumcumuz Diva’mızın doğum günü! Eşi benzeri bulunmayan değerli sanatçımız Bülent Ersoy’a sağlık ve mutluluk dolu nice yaşlar diliyor, ellerinden öpüyorum. 9 Haziran tarihine şöyle bir dikkat çekmek de gönlümden geldi… 9 Haziran tarihi bence her sene, “Türk Müziği Yorumcuları Günü” olarak kutlanmalı diye düşünüyorum. Müzeyyen Senar, Behiye Aksoy, Zeki Müren, Muazzez Abacı ve Bülent Ersoy gibi efsane yorumcuların bir daha gelmesi çok zor! “Z” kuşağına bile hâlâ ekol olan bu özel sanatçılarımızı, gelin Diva’mız büyük Bülent Ersoy’un doğum günü olan 9 Haziran tarihinde analım…” ifadelerini kullandı.

Magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile ün yapan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, 2012 yılında ise TRT Müzik ekranlarından Zeki Müren’in doğum günü olan 6 Aralık tarihinin, “Türk Sanat Müziği Günü” olarak kutlanmasını önermişti. Sanat Güneşi’nin doğum günü 10 senedir tüm yurtta “Türk Sanat Müziği Günü” olarak kutlanmaktadır.