- 10 Haz 2022 - 22:02

Alişan’ın Eşi Buse Varol’a Aldığı Hediyenin Fiyatı Dudakları Uçuklattı! Aldığı Müjdeyle Soluğu Orada Oldu; Cüzdanı Boşaltıp Çıktı! Tam Tamına…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, milyonları şok içerisinde bıraktı. Alişan’ın Buse Varol’a almış olduğu hediyenin fiyatı dudakların uçuklamasına neden oldu! Buse Varol’dan gelen müjdeli haberle birlikte soluğu o ünlü mağazada alan Alişan resmen cüzdanını boşaltıp çıktı. Tam tamına…

Geçtiğimiz günlerde Alişan’ın eşi Buse Varol, eltisi Merve Tektaş’la birbirine girmişti. Sırf eltisi Merve Tektaş’ın canı yanmasın diye aylarca Alişan’la paylaşım yapmayan Buse Varol’un Merve Tektaş’ı silmesi ise kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. Buse Varol iddialara göre Alişan’a “Yeğenlerinle yine ilgilen ama bizlerinde senin hayatında olduğumuzu unutma” demiş; bu sözler ise Merve Tektaş’ın zoruna gitmişti. Buse Varol’u hayatından çıkaran Merve Tektaş şok etkisi yaratmıştı. Kötü günleri geride bırakan Buse Varol’a Alişan’dan gelen hediye ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Haz 2022 - 22:02 Ankara- Yaşam

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