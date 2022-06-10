- 10 Haz 2022 - 22:00

Survivor Nisa ve Ogeday Sonunda Aşkını İlan Ettiler! “Sana Aşığım” Diye Haykırdılar… 83 Milyonunun Önünde Bombalar Patladı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şok içerisinde bırakacak bir aşk gelişmesi yaşandı! Nisa ve Ogeday en sonunda aşklarını birbirlerine ilan ederken; öyle bir şey yaptılar ki, 83 milyonun önünde büyük bombalar patladı. “Sana aşığım” diyerek bağıran Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken, gündemi salladı geçtiler! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kırmızı takım ve Mavi takım arasında geçen mücadelenin kazananı Mavi takım olmuştu. Kırmızı takımın kıl payı kaybetmiş olduğu dokunulmazlık oyunundan sonra Batuhan Karacakaya potaya giden isim olmuştu. Ödülü kazanan Mavi takımda bulunan Ogeday ve Nisa aşklarını ilan ettiler! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Haz 2022 - 22:00 Ankara- Yaşam

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