Anasayfa/

Foto Galeri/

10 Haz 2022 - 22:00

Survivor Nisa ve Ogeday Sonunda Aşkını İlan Ettiler! “Sana Aşığım” Diye Haykırdılar… 83 Milyonunun Önünde Bombalar Patladı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şok içerisinde bırakacak bir aşk gelişmesi yaşandı! Nisa ve Ogeday en sonunda aşklarını birbirlerine ilan ederken; öyle bir şey yaptılar ki, 83 milyonun önünde büyük bombalar patladı. “Sana aşığım” diyerek bağıran Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken, gündemi salladı geçtiler! İşte merak edilen tüm detaylar…