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10 Haz 2022 - 22:01

Kardeşlerim Dizisinde Ömer’in Babası Ortaya Çıktı! Ne Akif, Ne Kenan, Ne Resul… Öyle Bir İsim Diziye Giriyor Ki… Asiye – Emel Ayvayı Yedi!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de Ömer’in babası gündeme bomba gibi düştü. Ömer’in babası için akıllara ilk Akif, Kenan ve Resul gibi Suzan’ın ilişkisi olan isimler gelse bile; diziye giren isim ağızları açık bıraktı. Zaten anasız – babasız olan Emel ve Asiye’ye ise Ömer’in babasının ortaya çıkmasıyla birlikte kötü haber verildi! İşte merak edilen tüm detaylar…