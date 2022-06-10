- 10 Haz 2022 - 22:01

Kardeşlerim Dizisinde Ömer’in Babası Ortaya Çıktı! Ne Akif, Ne Kenan, Ne Resul… Öyle Bir İsim Diziye Giriyor Ki… Asiye – Emel Ayvayı Yedi!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de Ömer’in babası gündeme bomba gibi düştü. Ömer’in babası için akıllara ilk Akif, Kenan ve Resul gibi Suzan’ın ilişkisi olan isimler gelse bile; diziye giren isim ağızları açık bıraktı. Zaten anasız – babasız olan Emel ve Asiye’ye ise Ömer’in babasının ortaya çıkmasıyla birlikte kötü haber verildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Recep Usta, Ahu Yağtu, Celil Nalçakan ve Simge Selçuk gibi birbirinden başarılı oyuncuların başrolünde bulunduğu Kardeşlerim dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Kardeşlerim dizisinde Ömer’in aslında; Kadir, Asiye ve Emel’in kardeşi olmadığı ortaya çıkmıştı. Ömer’in babasının kim olduğu ise büyük bir merak konusu olmuştu. Şimdi ise diziye giren bomba isim her şeye yanıt verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Haz 2022 - 22:01 Ankara- Yaşam

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