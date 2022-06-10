- 10 Haz 2022 - 16:02

Gül Masalı Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Ne Zaman Başlıyor? Gül Masalı Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Gül Masalı Dizisi Oyuncuları Kimler?

Yeni bir yapım olan Gül Masalı dizisi, seyircisinin karşısına çıkmak için geri sayıma başlıyor. Birbirinden iddialı isimleri bir araya getiren Gül Masalı dizisi, şimdilerde ilk tanıtım fragmanı ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Merak uyandıran tanıtımı sonrası televizyon izleyicisinin ilgisini çekmiş olan Gül Masalı dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Yeni bir yapım olan Gül Masalı dizisi, seyircisinin karşısına çıkmak için geri sayıma başlıyor. Birbirinden iddialı isimleri bir araya getiren Gül Masalı dizisi, şimdilerde ilk tanıtım fragmanı ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Merak uyandıran tanıtımı sonrası televizyon izleyicisinin ilgisini çekmiş olan Gül Masalı dizisi, yayıncı kuruluş olarak ise, o kanalı seçmiş bulunuyor! Peki, Gül Masalı dizisi hangi gün, saat kaçta ne zaman başlıyor? Gül Masalı dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Gül Masalı dizisi oyuncuları kimler? İşte, detaylar…

10 Haz 2022 - 16:02 - Dizi Haberleri

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