Yeni bir yapım olan Gül Masalı dizisi, seyircisinin karşısına çıkmak için geri sayıma başlıyor. Birbirinden iddialı isimleri bir araya getiren Gül Masalı dizisi, şimdilerde ilk tanıtım fragmanı ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Merak uyandıran tanıtımı sonrası televizyon izleyicisinin ilgisini çekmiş olan Gül Masalı dizisi, yayıncı kuruluş olarak ise, o kanalı seçmiş bulunuyor! Peki, Gül Masalı dizisi hangi gün, saat kaçta ne zaman başlıyor? Gül Masalı dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Gül Masalı dizisi oyuncuları kimler? İşte, detaylar…