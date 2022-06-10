Gül Masalı Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Ne Zaman Başlıyor? Gül Masalı Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Gül Masalı Dizisi Oyuncuları Kimler?
Yeni bir yapım olan Gül Masalı dizisi, seyircisinin karşısına çıkmak için geri sayıma başlıyor. Birbirinden iddialı isimleri bir araya getiren Gül Masalı dizisi, şimdilerde ilk tanıtım fragmanı ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Merak uyandıran tanıtımı sonrası televizyon izleyicisinin ilgisini çekmiş olan Gül Masalı dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Yeni bir yapım olan Gül Masalı dizisi, seyircisinin karşısına çıkmak için geri sayıma başlıyor. Birbirinden iddialı isimleri bir araya getiren Gül Masalı dizisi, şimdilerde ilk tanıtım fragmanı ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Merak uyandıran tanıtımı sonrası televizyon izleyicisinin ilgisini çekmiş olan Gül Masalı dizisi, yayıncı kuruluş olarak ise, o kanalı seçmiş bulunuyor! Peki, Gül Masalı dizisi hangi gün, saat kaçta ne zaman başlıyor? Gül Masalı dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Gül Masalı dizisi oyuncuları kimler? İşte, detaylar…
10 Haz 2022 - 16:02 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.