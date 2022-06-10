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10 Haz 2022 - 16:02

Gizli Saklı Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Gizli Saklı Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Gizli Saklı Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor?

Ekranlara geçtiğimiz gün itibariyle merhaba demiş olan Gizli Saklı dizisi, reyting sıralamasına iddialı bir giriş yaptı. İlk bölümünden dördüncü sırayı kapmış olan Gizli Saklı dizisi, televizyon izleyicisinin dikkatini de üzerine çekti. Öte yandan diziye henüz başlamamış olanlar Gizli Saklı dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...