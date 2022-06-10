Gizli Saklı Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Gizli Saklı Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Gizli Saklı Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor?
Ekranlara geçtiğimiz gün itibariyle merhaba demiş olan Gizli Saklı dizisi, reyting sıralamasına iddialı bir giriş yaptı. İlk bölümünden dördüncü sırayı kapmış olan Gizli Saklı dizisi, televizyon izleyicisinin dikkatini de üzerine çekti. Öte yandan diziye henüz başlamamış olanlar Gizli Saklı dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Ekranlara geçtiğimiz gün itibariyle merhaba demiş olan Gizli Saklı dizisi, reyting sıralamasına iddialı bir giriş yaptı. İlk bölümünden dördüncü sırayı kapmış olan Gizli Saklı dizisi, televizyon izleyicisinin dikkatini de üzerine çekti. Öte yandan diziye henüz başlamamış olanlar Gizli Saklı dizisinin tekrarının yayınlanacağı günleri merak etmeye başladı. Peki, Gizli Saklı dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor? Gizli Saklı hangi kanalda yayınlanıyor? Gizli Saklı tekrarı ne zaman yayınlanıyor? İşte, detaylar…
10 Haz 2022 - 16:02 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.