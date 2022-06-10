- 10 Haz 2022 - 16:04

Ayça Ayşin Turan Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Murat Boz İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…

Yeni projesi ile gündeme gelen Ayça Ayşin Turan’ın partneri belli oldu. Murat Boz ile aynı yapımda yer alması beklenen Ayça Ayşin Turan’ın yeni projesine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ederken; ünlü ikilinin arasındaki yaş farkı da bir hayli dikkat çekici bulundu. İşte Ayça Ayşin Turan ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Yeni projesi ile gündeme gelen Ayça Ayşin Turan’ın partneri belli oldu. Murat Boz ile aynı yapımda yer alması beklenen Ayça Ayşin Turan’ın yeni projesine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ederken; ünlü ikilinin arasındaki yaş farkı da bir hayli dikkat çekici bulundu. Peki, Ayça Ayşin Turan Bakın kaç yaşında? Ayça Ayşin Turan kimdir, aslen nereli, nasıl ünlü oldu? Ayça Ayşin Turan sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Ayça Ayşin Turan hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

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10 Haz 2022 - 16:04 - Magazin

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