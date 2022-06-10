Camdaki Kız Dizisinde Sedat ve Nalan’a Koroğlu Darbesi! Artık İntihar Edecek Seviyede… Krizler Arka Arkaya Geliyor! Feride…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde olaylar Arap saçına döndü! Sedat ve Nalan’ın boşanma kararına Koroğlu’dan darbe geldi. Ruhsal sıkıntılar yaşayan Nalan’ın en sonunda intihar edeceğine dair yorumlar yapıldı. Krizlerin arka arkaya patladığı Camdaki Kız dizisinde Feride’nin intiharından önce şok bir olay yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Nalan’dan gizli saklı Cana’nın bebeğini kurtarma operasyonu yapılmıştı ama başarılı sonuç alınmamıştı. Nalan ise her şeyi bir bir öğrendi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.