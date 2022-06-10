Camdaki Kız Dizisinde Sedat ve Nalan’a Koroğlu Darbesi! Artık İntihar Edecek Seviyede… Krizler Arka Arkaya Geliyor! Feride…

Başrollerinde Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Nalan’dan gizli saklı Cana’nın bebeğini kurtarma operasyonu yapılmıştı ama başarılı sonuç alınmamıştı. Nalan ise her şeyi bir bir öğrendi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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