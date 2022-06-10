Her insana karşı tarafta çekici gelen özellikler bambaşka bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Şöyle ki, bazı insanlar, gülüşe çok büyük önem verirken, bazı insanlar için çekicilik yakışıklılık ya da güzellikten geçiyor. Bazı insanlar ise, çekiciliği tavırda arıyor. Bu listede yer alan burçlara sahip olan insanlar ise, tartışmasız bir biçimde gülüşünden yakışıklılıklarına; güzelliklerinden tavırlarına kadar Zodyak kuşağının en çekici insanları oluyor! Peki, araştırmalara göre en çekici burçlar hangisidir? İşte en çekici kadın ve erkek burçları…

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