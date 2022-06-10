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10 Haz 2022 - 16:06

Zuhal Topal Fiziğiyle 18 Yaşındaki Kızları Çatlattı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor; Nefesleri Kesti! “Seda Sayan Yanında Erir Kalır!”

Türkiye’nin en çok beğenilen sunucularından biri olan Zuhal Topal, geçtiğimiz gün yaptığı fotoğraf paylaşımı ile adeta sosyal medya platformlarını salladı. Takipçilerinin övgülere boğduğu Zuhal Topal’ın fotoğrafına gelen yorumlar ise, ağızları resmen açık bırakacak cinstendi. Öte yandan Zuhal Topal’ın fotoğrafına gelen o yorumlardan biri herkesi bir hayli şaşırttı! Zuhal Topal ne paylaştı? Zuhal Topal nasıl bir paylaşım yaptı? Zuhal Topal’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar...