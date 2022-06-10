- 10 Haz 2022 - 16:06

Zuhal Topal Fiziğiyle 18 Yaşındaki Kızları Çatlattı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor; Nefesleri Kesti! “Seda Sayan Yanında Erir Kalır!”

Türkiye’nin en çok beğenilen sunucularından biri olan Zuhal Topal, geçtiğimiz gün yaptığı fotoğraf paylaşımı ile adeta sosyal medya platformlarını salladı. Takipçilerinin övgülere boğduğu Zuhal Topal’ın fotoğrafına gelen yorumlar ise, ağızları resmen açık bırakacak cinstendi. Öte yandan Zuhal Topal’ın fotoğrafına gelen o yorumlardan biri herkesi bir hayli şaşırttı! Zuhal Topal ne paylaştı? Zuhal Topal nasıl bir paylaşım yaptı? Zuhal Topal’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar...

Hem oyunculuk hem de sunuculuk alanında kariyerini yürüten Zuhal Topal, özellikle evlilik programlarının fenomen olduğu dönemlerde sunduğu evlilik programlarıyla hafızalara kazındı. Neşesi ve samimiyetiyle televizyon seyircisinin en çok güvendiği sunucu isimlerinden biri olan Zuhal Topal, şimdilerde ise yemek programları sunmaya başladı. Uzunca yıllar seyircisinin karşısına FOX TV ekranlarından çıkan Zuhal Topal, bu sene ise TV8 ekranlarından sunduğu yemek programı ile seyircisine karşısına çıkmaya başladı. Sezon arasına hazırlanan Zuhal Topal’ın yeni sezonda da ekranlarda olmasına kesin gözüyle bakılırken; ünlü isimden gelen o fotoğraf herkesi şaşırttı!

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10 Haz 2022 - 16:06 - Gündem

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