Survivor All Star Kadrosu Yeniden Kuruluyor! Acun Ilıcalı Elenen Tüm İsimleri Yeniden Kadroya Soktu; Özene Bezene Kurmuştu; Felaketle Sonuçlandı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük bomba patladı! All Star yarışmasının yeniden kurulacağı ortaya çıkarken; Acun Ilıcalı elenen bazı isimleri yeniden kadroya sokacağı ortaya çıktı! Özene bezene kurulan All Star yarışmasının sonu felaketle bitti. Peki, Survivor All Star yarışmasının finaline ramak kala kurulan takımda kimler var?
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği; “Dünyanın en zor yarışması” olarak bilinen Survivor All Star yarışması son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kırmızı takım ve Mavi takım arasında kıyasıya bir mücadele verilmiş ve kazanan taraf Maviler olmuştu. Eleme potasına giren isimse Batuhan Karacakaya olmuştu. Tüm bunların yanı sıra Acun Ilıcalı’nın kalan kadronun reyting getirmediğine kanaat vermesiyle All Star kadrosu yeniden oluşturuldu! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.