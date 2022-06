Anasayfa/

Foto Galeri/

10 Haz 2022 - 16:09

Survivor All Star Kadrosu Yeniden Kuruluyor! Acun Ilıcalı Elenen Tüm İsimleri Yeniden Kadroya Soktu; Özene Bezene Kurmuştu; Felaketle Sonuçlandı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük bomba patladı! All Star yarışmasının yeniden kurulacağı ortaya çıkarken; Acun Ilıcalı elenen bazı isimleri yeniden kadroya sokacağı ortaya çıktı! Özene bezene kurulan All Star yarışmasının sonu felaketle bitti. Peki, Survivor All Star yarışmasının finaline ramak kala kurulan takımda kimler var?