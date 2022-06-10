Akaryakıt Fiyatlarına Bomba Zam Geldi! 27 Lirayı Aşıp Geçecek; Araç Sahiplerini Kahreden Açıklama Geldi! Neler Oluyor?

Sürekli olarak yükselişte olması nedeniyle ulaşım sektöründen mutfağa kadar her bir maliyeti artıran akaryakıt fiyatları, bu hafta da zam üzerine zam aldı. 125 doların üzerine çıkan petrol fiyatları bugün itibariyle yeniden 122 dolara kadar gerilirken, düşüşün geçici ve anlık olacağı piyasa uzmanları tarafından tahmin edildi. Akaryakıta ilişkin ÖTV ve KDV indiriminin de sık sık dillendirildiği şu günlerde indirim yerine bir kez daha zam geldi ve benzin ile motorin 27 TL sınırını aştı!

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…