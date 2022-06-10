- 10 Haz 2022 - 16:11

Akaryakıt Fiyatlarına Bomba Zam Geldi! 27 Lirayı Aşıp Geçecek; Araç Sahiplerini Kahreden Açıklama Geldi! Neler Oluyor?

Vatandaşın cebini yakma sınırını çoktan geçmiş olan akaryakıt, bugün itibariyle 27 TL sınırını da aştı. Pompaya gelecek bir zam haberi ise, vatandaşların sıcak gündemine bir kez daha akaryakıt fiyatlarını soktu. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin, motorin, LPG bugün ne kadar, kaç TL? Ankara, İzmir, İstanbul benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? İşte, detaylar…

Sürekli olarak yükselişte olması nedeniyle ulaşım sektöründen mutfağa kadar her bir maliyeti artıran akaryakıt fiyatları, bu hafta da zam üzerine zam aldı. 125 doların üzerine çıkan petrol fiyatları bugün itibariyle yeniden 122 dolara kadar gerilirken, düşüşün geçici ve anlık olacağı piyasa uzmanları tarafından tahmin edildi. Akaryakıta ilişkin ÖTV ve KDV indiriminin de sık sık dillendirildiği şu günlerde indirim yerine bir kez daha zam geldi ve benzin ile motorin 27 TL sınırını aştı!

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10 Haz 2022 - 16:11 - Gündem

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