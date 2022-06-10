Akaryakıt Fiyatlarına Bomba Zam Geldi! 28 Lirayı Aşıp Geçecek; Araç Sahiplerini Kahreden Açıklama Geldi! Neler Oluyor?
Vatandaşın cebini yakma sınırını çoktan geçmiş olan akaryakıt, bugün itibariyle 27 TL sınırını da aştı. Pompaya gelecek bir zam haberi ise, vatandaşların sıcak gündemine bir kez daha akaryakıt fiyatlarını soktu. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin, motorin, LPG bugün ne kadar, kaç TL? Ankara, İzmir, İstanbul benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? İşte, detaylar…
Sürekli olarak yükselişte olması nedeniyle ulaşım sektöründen mutfağa kadar her bir maliyeti artıran akaryakıt fiyatları, bu hafta da zam üzerine zam aldı. 125 doların üzerine çıkan petrol fiyatları bugün itibariyle yeniden 122 dolara kadar gerilirken, düşüşün geçici ve anlık olacağı piyasa uzmanları tarafından tahmin edildi. Akaryakıta ilişkin ÖTV ve KDV indiriminin de sık sık dillendirildiği şu günlerde indirim yerine bir kez daha zam geldi ve benzin ile motorin 27 TL sınırını aştı!
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2,18 lira, LPG'ye ise 54 kuruş zam geldi. Ortalama 26 lira olan benzinin litre fiyatı yeni zamla birlikte 28 lirayı geçecek. Şu anda pompa satışına yansıyan benzinin litre fiyatları Ankara'da 26,37, İstanbul'da 26,26, İzmir'de 26,40 ve Bursa'da 26,33 lira.
Son olarak 8 Haziran 2022 Çarşamba günü motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı meydana gelmişti.
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10 Haz 2022 - 22:58 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.