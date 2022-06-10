Merve Boluğur Sosyal Medyada Dalga Konusu Oldu! Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki, Yer Gök İnliyor… “Murat Sen Bu Kadına Ne Yaptın?”

Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Kuzey Güney, Muhteşem Yüzyıl gibi iddialı yapımlar ile hafızalara kazınan Merve Boluğur, oyunculuk kariyerine verdiği arayı uzatma kararı almış ve müzik piyasasına giriş yapacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz gün yeni şarkısının çok yakında yayında olacağının müjdesini veren Merve Boluğur, bugün beklenen paylaşımı gerçekleştirdi. Sözleri kendisine ait olan şarkı ile müzik piyasasına adım atan Merve Boluğur’un şarkısının aranjesini ise Mert Aydın yaptı. Yeni şarkısı “Şşşşttt” ile müzikseverlerin karşısına çıkan Merve Boluğur’un o paylaşımına gelen yorumlar ise, herkesin ağzını açık bıraktı!

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