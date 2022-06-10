- 10 Haz 2022 - 16:11

Merve Boluğur Sosyal Medyada Dalga Konusu Oldu! Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki, Yer Gök İnliyor… “Murat Sen Bu Kadına Ne Yaptın?”

Bir süredir merak ile beklenilen Merve Boluğur’un ilk müzik çalışması “Şşşşttt” yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları ise, “Şşşşttt” şarkısını ilginç bir biçimde karşıladı! Peki, Merve Boluğur’un yeni şarkısı ne, çıktı mı? Merve Boluğur “Şşşşttt” çıktı mı, sözleri ne? Merve Boluğur’un yeni şarkısına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Kuzey Güney, Muhteşem Yüzyıl gibi iddialı yapımlar ile hafızalara kazınan Merve Boluğur, oyunculuk kariyerine verdiği arayı uzatma kararı almış ve müzik piyasasına giriş yapacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz gün yeni şarkısının çok yakında yayında olacağının müjdesini veren Merve Boluğur, bugün beklenen paylaşımı gerçekleştirdi. Sözleri kendisine ait olan şarkı ile müzik piyasasına adım atan Merve Boluğur’un şarkısının aranjesini ise Mert Aydın yaptı. Yeni şarkısı “Şşşşttt” ile müzikseverlerin karşısına çıkan Merve Boluğur’un o paylaşımına gelen yorumlar ise, herkesin ağzını açık bıraktı!

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10 Haz 2022 - 16:11 - Gündem

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