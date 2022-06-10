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10 Haz 2022 - 16:12

Camdaki Kız Dizisinde Hayri “Rezilliği Kaldığı Yerden Devam Ediyor!” Hem Evli, Hem Utanmaz… “Çocuklarının Yüzüne Nasıl Bakacaksın?”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Hayri krizi yeniden patlak verdi. Hayri’nin yaptıklarını gören duyan herkes ise “Rezilliklerine kaldığı yerden devam ediyor” yorumunda bulundu. Evli olan bir adamın yaptıkları karşısına sinir krizine giren seyirci; “Çocuklarının yüzüne nasıl bakacaksın” demeden edemedi! İşte Hayri’nin tepki toplayan halleri…