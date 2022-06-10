- 10 Haz 2022 - 16:12

Camdaki Kız Dizisinde Hayri “Rezilliği Kaldığı Yerden Devam Ediyor!” Hem Evli, Hem Utanmaz… “Çocuklarının Yüzüne Nasıl Bakacaksın?”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Hayri krizi yeniden patlak verdi. Hayri’nin yaptıklarını gören duyan herkes ise “Rezilliklerine kaldığı yerden devam ediyor” yorumunda bulundu. Evli olan bir adamın yaptıkları karşısına sinir krizine giren seyirci; “Çocuklarının yüzüne nasıl bakacaksın” demeden edemedi! İşte Hayri’nin tepki toplayan halleri…

Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Perşembe akşamlarının yıldızı haline gelen Camdaki Kız dizisinde Nalan’ın aşık olduğu Hayri karakteri 5 dakika içerisinde öyle şeyler yaptı ki, seyirciler çılgına dönmeden duramadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Haz 2022 - 16:12 Ankara- Yaşam

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