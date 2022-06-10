Camdaki Kız Dizisinde Hayri “Rezilliği Kaldığı Yerden Devam Ediyor!” Hem Evli, Hem Utanmaz… “Çocuklarının Yüzüne Nasıl Bakacaksın?”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Hayri krizi yeniden patlak verdi. Hayri’nin yaptıklarını gören duyan herkes ise “Rezilliklerine kaldığı yerden devam ediyor” yorumunda bulundu. Evli olan bir adamın yaptıkları karşısına sinir krizine giren seyirci; “Çocuklarının yüzüne nasıl bakacaksın” demeden edemedi! İşte Hayri’nin tepki toplayan halleri…
Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Perşembe akşamlarının yıldızı haline gelen Camdaki Kız dizisinde Nalan’ın aşık olduğu Hayri karakteri 5 dakika içerisinde öyle şeyler yaptı ki, seyirciler çılgına dönmeden duramadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.