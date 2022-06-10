Bir Zamanlar Çukurova Oyuncusunun Dansı Olay Yarattı! Giydiği Kıyafetler Görenleri Tir Tir Titretti! “Hiç Edep Kalmamış”

Bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile oyunculuk yapmaya başlayan Esra Dermancıoğlu, Avrupa Yakası ile başladığı oyunculuk kariyerinde pek çok iddialı yapım ile seyirci karşısına çıktı. Özellikle Fatmagül’ün Suçu Ne ve Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı karakterler ile seyircisinin hafızasına kazınan Esra Dermancıoğlu, en son Star TV ekranlarından yayınlanan Kaderimin Oyunu isimli dizide Zahide karakterine hayat vermişti. Bu karakteriyle de bir hayli beğenilen Esra Dermancıoğlu, kariyerini parlatmaya devam ederken; sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Hele ki, Esra Dermancıoğlu’nun paylaştığı o son video akılları adeta baştan aldı!

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