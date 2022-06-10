Bir Zamanlar Çukurova Oyuncusunun Dansı Olay Yarattı! Giydiği Kıyafetler Görenleri Tir Tir Titretti! “Hiç Edep Kalmamış”
Sosyal medya platformlarından yaptığı her paylaşım ile adeta olay yaratan Esra Dermancıoğlu’nun geçtiğimiz gün yayınladığı dans videosu akılları resmen baştan aldı! Ünlü ismin o videosuna pek çok sayıda beğeni gelirken; Esra Dermancıoğlu’na yapılan o yorumlar, herkesin ağzını açık bıraktı. Peki, Esra Dermancıoğlu ne paylaştı? Esra Dermancıoğlu nasıl bir paylaşım yaptı? Esra Dermancıoğlu’nun paylaşımına ne gibi videolar geldi? İşte, detaylar…
Bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile oyunculuk yapmaya başlayan Esra Dermancıoğlu, Avrupa Yakası ile başladığı oyunculuk kariyerinde pek çok iddialı yapım ile seyirci karşısına çıktı. Özellikle Fatmagül’ün Suçu Ne ve Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı karakterler ile seyircisinin hafızasına kazınan Esra Dermancıoğlu, en son Star TV ekranlarından yayınlanan Kaderimin Oyunu isimli dizide Zahide karakterine hayat vermişti. Bu karakteriyle de bir hayli beğenilen Esra Dermancıoğlu, kariyerini parlatmaya devam ederken; sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Hele ki, Esra Dermancıoğlu’nun paylaştığı o son video akılları adeta baştan aldı!
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10 Haz 2022 - 16:12 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.