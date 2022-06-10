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10 Haz 2022 - 16:12

Survivor Seda’dan Acun Ilıcalı’ya Bomba Gönderme! Bir Gram Acımadı; “Yer Yarılsa da İçine Girsem” Dedirtti! Meğer Elendikten Sonra…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Seda Ocak, öyle şeyler dedi ki, Acun Ilıcalı’ya bu sözler gönderme olarak yorumlandı. Bir gram acımadan tüm gerçekleri ortaya çıkaran Survivor Seda, “Acun bu sözlerden sonra yer yarılsa da içine girsem” diyecek” yorumlarına neden oldu! Meğer elendikten sonra…