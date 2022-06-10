Survivor Seda’dan Acun Ilıcalı’ya Bomba Gönderme! Bir Gram Acımadı; “Yer Yarılsa da İçine Girsem” Dedirtti! Meğer Elendikten Sonra…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Seda Ocak, öyle şeyler dedi ki, Acun Ilıcalı’ya bu sözler gönderme olarak yorumlandı. Bir gram acımadan tüm gerçekleri ortaya çıkaran Survivor Seda, “Acun bu sözlerden sonra yer yarılsa da içine girsem” diyecek” yorumlarına neden oldu! Meğer elendikten sonra…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasından geçtiğimiz hafta elenen Survivor Seda, sosyal medyadan terör estiriyor. Evrim Keklik’e, Ayşe Yüksel’e ve Nisa Bölükbaşı’na bomba göndermelerde bulunan Survivor Seda Ocak, bu kez Acun Medya’ya ifşa etti. Peki, Survivor Seda neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.