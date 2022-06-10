- 10 Haz 2022 - 16:12

Survivor Seda’dan Acun Ilıcalı’ya Bomba Gönderme! Bir Gram Acımadı; “Yer Yarılsa da İçine Girsem” Dedirtti! Meğer Elendikten Sonra…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Seda Ocak, öyle şeyler dedi ki, Acun Ilıcalı’ya bu sözler gönderme olarak yorumlandı. Bir gram acımadan tüm gerçekleri ortaya çıkaran Survivor Seda, “Acun bu sözlerden sonra yer yarılsa da içine girsem” diyecek” yorumlarına neden oldu! Meğer elendikten sonra…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasından geçtiğimiz hafta elenen Survivor Seda, sosyal medyadan terör estiriyor. Evrim Keklik’e, Ayşe Yüksel’e ve Nisa Bölükbaşı’na bomba göndermelerde bulunan Survivor Seda Ocak, bu kez Acun Medya’ya ifşa etti. Peki, Survivor Seda neler dedi?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

10 Haz 2022 - 16:12 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor All Star Kadrosu Yeniden Kuruluyor! Acun Ilıcalı Elenen Tüm İsimleri Yeniden Kadroya Soktu; Özene Bezene Kurmuştu; Felaketle Sonuçlandı… mask
Survivor All Star Kadrosu Yeniden Kuruluyor! Acun Ilıcalı Elenen Tüm İsimleri Yeniden Kadroya Soktu; Özene Bezene Kurmuştu; Felaketle Sonuçlandı…
Survivor Yarışmasında Eleme Adayları Mosmor Etti! Acun Ilıcalı Bile Şok İçerisinde Kaldı! Dominik Adası Sallanıyor! mask
Survivor Yarışmasında Eleme Adayları Mosmor Etti! Acun Ilıcalı Bile Şok İçerisinde Kaldı! Dominik Adası Sallanıyor!
Survivor Nisa ve Ogeday Sonunda Aşkını İlan Ettiler! “Sana Aşığım” Diye Haykırdılar… 83 Milyonunun Önünde Bombalar Patladı! Neler Oluyor? mask
Survivor Nisa ve Ogeday Sonunda Aşkını İlan Ettiler! “Sana Aşığım” Diye Haykırdılar… 83 Milyonunun Önünde Bombalar Patladı! Neler Oluyor?
Survivor All-Star 129. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 10 Haziran 2022 129. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 129. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 10 Haziran 2022 129. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Eski Aşkı Batuhan’a Titreten Gönderme! Twitter, Instagram Yıkılıyor... “Kuyruk Acısına…” mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Eski Aşkı Batuhan’a Titreten Gönderme! Twitter, Instagram Yıkılıyor... “Kuyruk Acısına…”
Survivor’dan Elenen Berna Minicik Tenis Eteğiyle Cayır Cayır Yaktı! Kalça Frikiğini Görenler Dondu Kaldı! “Annen – Baban Bir Şey Demiyor Mu?” mask
Survivor’dan Elenen Berna Minicik Tenis Eteğiyle Cayır Cayır Yaktı! Kalça Frikiğini Görenler Dondu Kaldı! “Annen – Baban Bir Şey Demiyor Mu?”
Survivor Nisa Biricik Aşkı Ogeday’a Lafı Çaktı! 12’den Vurdu; Ortalık Karışınca Ayşe Yüksel Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Ne İzliyoruz Biz!” mask
Survivor Nisa Biricik Aşkı Ogeday’a Lafı Çaktı! 12’den Vurdu; Ortalık Karışınca Ayşe Yüksel Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Ne İzliyoruz Biz!”
Acun Ilıcalı 4. Kez “Benimle Evlenir Misin?” Dedi! Düğün Yerleri, Nikah Tarihleri, Buzdolabı Magnetleri Bile Ortaya Çıktı! Dünya Evine Giriyor… mask
Acun Ilıcalı 4. Kez “Benimle Evlenir Misin?” Dedi! Düğün Yerleri, Nikah Tarihleri, Buzdolabı Magnetleri Bile Ortaya Çıktı! Dünya Evine Giriyor…
Survivor Yarışmasında 2. Dokunulmazlık İfşa Edildi! Kırmızı Takım Mı, Mavi Takım Mı? Eleme Potasına Gidecek İsim Acun Medya’yı Şok Etti… mask
Survivor Yarışmasında 2. Dokunulmazlık İfşa Edildi! Kırmızı Takım Mı, Mavi Takım Mı? Eleme Potasına Gidecek İsim Acun Medya’yı Şok Etti…
Survivor Yarışmasında Ünlüler Takımı Kurtlar Sofrasına Döndü! Kanlı Bıçaklı Oldular; Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde… “Yok Artık!” mask
Survivor Yarışmasında Ünlüler Takımı Kurtlar Sofrasına Döndü! Kanlı Bıçaklı Oldular; Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde… “Yok Artık!”
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Camdaki Kız Dizisinde Hayri “Rezilliği Kaldığı Yerden Devam Ediyor!” Hem Evli, Hem Utanmaz… “Çocuklarının Yüzüne Nasıl Bakacaksın?” mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri “Rezilliği Kaldığı Yerden Devam Ediyor!” Hem Evli, Hem Utanmaz… “Çocuklarının Yüzüne Nasıl Bakacaksın?”
Bir Zamanlar Çukurova Oyuncusunun Dansı Olay Yarattı! Giydiği Kıyafetler Görenleri Tir Tir Titretti! “Hiç Edep Kalmamış” mask
Bir Zamanlar Çukurova Oyuncusunun Dansı Olay Yarattı! Giydiği Kıyafetler Görenleri Tir Tir Titretti! “Hiç Edep Kalmamış”
Merve Boluğur Sosyal Medyada Dalga Konusu Oldu! Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki, Yer Gök İnliyor… “Murat Sen Bu Kadına Ne Yaptın?” mask
Merve Boluğur Sosyal Medyada Dalga Konusu Oldu! Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki, Yer Gök İnliyor… “Murat Sen Bu Kadına Ne Yaptın?”
Survivor All Star Kadrosu Yeniden Kuruluyor! Acun Ilıcalı Elenen Tüm İsimleri Yeniden Kadroya Soktu; Özene Bezene Kurmuştu; Felaketle Sonuçlandı… mask
Survivor All Star Kadrosu Yeniden Kuruluyor! Acun Ilıcalı Elenen Tüm İsimleri Yeniden Kadroya Soktu; Özene Bezene Kurmuştu; Felaketle Sonuçlandı…
Zuhal Topal Fiziğiyle 18 Yaşındaki Kızları Çatlattı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor; Nefesleri Kesti! “Seda Sayan Yanında Erir Kalır!” mask
Zuhal Topal Fiziğiyle 18 Yaşındaki Kızları Çatlattı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor; Nefesleri Kesti! “Seda Sayan Yanında Erir Kalır!”
Camdaki Kız Dizisinde Sedat ve Nalan’a Koroğlu Darbesi! Artık İntihar Edecek Seviyede… Krizler Arka Arkaya Geliyor! Feride… mask
Camdaki Kız Dizisinde Sedat ve Nalan’a Koroğlu Darbesi! Artık İntihar Edecek Seviyede… Krizler Arka Arkaya Geliyor! Feride…
Ayça Ayşin Turan Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Murat Boz İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer… mask
Ayça Ayşin Turan Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Murat Boz İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
Arka Sokaklar Dizisinden Rıza Baba’nın Vedası Kesinleşti! Öyle Bir Sebepten Ayrılacak Ki… 16 Yıllık Emek Hiç Oldu! “Dizi Bitmiştir…” mask
Arka Sokaklar Dizisinden Rıza Baba’nın Vedası Kesinleşti! Öyle Bir Sebepten Ayrılacak Ki… 16 Yıllık Emek Hiç Oldu! “Dizi Bitmiştir…”
Alişan’ın Eşi Buse Varol’a Aldığı Hediyenin Fiyatı Dudakları Uçuklattı! Aldığı Müjdeyle Soluğu Orada Oldu; Cüzdanı Boşaltıp Çıktı! Tam Tamına… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’a Aldığı Hediyenin Fiyatı Dudakları Uçuklattı! Aldığı Müjdeyle Soluğu Orada Oldu; Cüzdanı Boşaltıp Çıktı! Tam Tamına…
Survivor Ayşe’nin Mideleri Bulandırdı! “Bıktık Gerçekten Bıktık!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor; Acun Ilıcalı İki Arada Bir Derede! mask
Survivor Ayşe’nin Mideleri Bulandırdı! “Bıktık Gerçekten Bıktık!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor; Acun Ilıcalı İki Arada Bir Derede!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Camdaki Kız Dizisinde Hayri “Rezilliği Kaldığı Yerden Devam Ediyor!” Hem Evli, Hem Utanmaz… “Çocuklarının Yüzüne Nasıl Bakacaksın?” mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri “Rezilliği Kaldığı Yerden Devam Ediyor!” Hem Evli, Hem Utanmaz… “Çocuklarının Yüzüne Nasıl Bakacaksın?”
Merve Boluğur Sosyal Medyada Dalga Konusu Oldu! Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki, Yer Gök İnliyor… “Murat Sen Bu Kadına Ne Yaptın?” mask
Merve Boluğur Sosyal Medyada Dalga Konusu Oldu! Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki, Yer Gök İnliyor… “Murat Sen Bu Kadına Ne Yaptın?”
Akaryakıt Fiyatlarına Bomba Zam Geldi! 27 Lirayı Aşıp Geçecek; Araç Sahiplerini Kahreden Açıklama Geldi! Neler Oluyor? mask
Akaryakıt Fiyatlarına Bomba Zam Geldi! 27 Lirayı Aşıp Geçecek; Araç Sahiplerini Kahreden Açıklama Geldi! Neler Oluyor?
Survivor All Star Kadrosu Yeniden Kuruluyor! Acun Ilıcalı Elenen Tüm İsimleri Yeniden Kadroya Soktu; Özene Bezene Kurmuştu; Felaketle Sonuçlandı… mask
Survivor All Star Kadrosu Yeniden Kuruluyor! Acun Ilıcalı Elenen Tüm İsimleri Yeniden Kadroya Soktu; Özene Bezene Kurmuştu; Felaketle Sonuçlandı…
Survivor Yarışmasında Eleme Adayları Mosmor Etti! Acun Ilıcalı Bile Şok İçerisinde Kaldı! Dominik Adası Sallanıyor! mask
Survivor Yarışmasında Eleme Adayları Mosmor Etti! Acun Ilıcalı Bile Şok İçerisinde Kaldı! Dominik Adası Sallanıyor!
Zuhal Topal Fiziğiyle 18 Yaşındaki Kızları Çatlattı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor; Nefesleri Kesti! “Seda Sayan Yanında Erir Kalır!” mask
Zuhal Topal Fiziğiyle 18 Yaşındaki Kızları Çatlattı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor; Nefesleri Kesti! “Seda Sayan Yanında Erir Kalır!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL