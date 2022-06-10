Hande Erçel, Aşk Acısına Dayanamadı! Öyle Bir Şeyi Kafaya Taktı Ki… “Hande Erçel’in Aldatıldığı Dünyada…” Neler Oluyor?

Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle milyonlara hatta dünyaya hitap etmeye başlayan Hande Erçel, dizide tanıştığı Kerem Bürsin’le aşk yaşamaya başlamıştı. Yaklaşık 1 yıl kadar süren bu aşk, iddialara göre ego savaşları ve Demet Özdemir’den dolayı bitmişti. Birbirlerini takipten çıkan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, fotoğraflarını da akıştan kaldırmıştı. Kerem Bürsin’den sonra aşkı Kaan Yıldırım’da bulan Erçel, inanılmaz bir darbe alınca soluğu orada aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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