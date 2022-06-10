- 10 Haz 2022 - 16:13

Hande Erçel, Aşk Acısına Dayanamadı! Öyle Bir Şeyi Kafaya Taktı Ki… “Hande Erçel’in Aldatıldığı Dünyada…” Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, gündeme bomba gibi düştü. Aşk acısına dayanamayan Hande Erçel’in kafaya taktığı şey sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kısa bir süre önce Kaan Yıldırım tarafından aldatıldığı iddia edilen Hande Erçel, “Hande Erçel’in aldatıldığı dünyada bizim başımıza neler gelmez” yorumları yapılmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle milyonlara hatta dünyaya hitap etmeye başlayan Hande Erçel, dizide tanıştığı Kerem Bürsin’le aşk yaşamaya başlamıştı. Yaklaşık 1 yıl kadar süren bu aşk, iddialara göre ego savaşları ve Demet Özdemir’den dolayı bitmişti. Birbirlerini takipten çıkan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, fotoğraflarını da akıştan kaldırmıştı. Kerem Bürsin’den sonra aşkı Kaan Yıldırım’da bulan Erçel, inanılmaz bir darbe alınca soluğu orada aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Haz 2022 - 16:13 Ankara- Yaşam

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