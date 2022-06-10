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10 Haz 2022 - 16:01

Arka Sokaklar Dizisinden Rıza Baba’nın Vedası Kesinleşti! Öyle Bir Sebepten Ayrılacak Ki… 16 Yıllık Emek Hiç Oldu! “Dizi Bitmiştir…”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan bomba bir vedanın kapıda olduğu ortaya çıktı. Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin’in diziden ayrılacağı kesinleşti. Öyle bir sebepten ekranlara veda edecek ki, yürekler sızım sızım sızlayacak! 16 yıllık emeğin hiç olduğu ortaya çıkarken; birçok kişi ise bu vedaya “Dizi benim için bitti” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?