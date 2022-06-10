- 10 Haz 2022 - 16:01

Arka Sokaklar Dizisinden Rıza Baba’nın Vedası Kesinleşti! Öyle Bir Sebepten Ayrılacak Ki… 16 Yıllık Emek Hiç Oldu! “Dizi Bitmiştir…”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan bomba bir vedanın kapıda olduğu ortaya çıktı. Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin’in diziden ayrılacağı kesinleşti. Öyle bir sebepten ekranlara veda edecek ki, yürekler sızım sızım sızlayacak! 16 yıllık emeğin hiç olduğu ortaya çıkarken; birçok kişi ise bu vedaya “Dizi benim için bitti” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?

Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Türk televizyon tarihinin en uzun dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da 16 yıldır emek veren Rıza Baba karakteriyle tanınan Zafer Ergin’in diziden ayrılacağı kesinleşince ortalık çok fena bir şekilde karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

10 Haz 2022 - 16:01 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gül Masalı Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Ne Zaman Başlıyor? Gül Masalı Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Gül Masalı Dizisi Oyuncuları Kimler? mask
Gül Masalı Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Ne Zaman Başlıyor? Gül Masalı Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Gül Masalı Dizisi Oyuncuları Kimler?
Gizli Saklı Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Gizli Saklı Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Gizli Saklı Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor? mask
Gizli Saklı Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Gizli Saklı Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Gizli Saklı Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor?
Camdaki Kız Dizisinde Hayri “Rezilliği Kaldığı Yerden Devam Ediyor!” Hem Evli, Hem Utanmaz… “Çocuklarının Yüzüne Nasıl Bakacaksın?” mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri “Rezilliği Kaldığı Yerden Devam Ediyor!” Hem Evli, Hem Utanmaz… “Çocuklarının Yüzüne Nasıl Bakacaksın?”
Camdaki Kız Dizisinde Sedat ve Nalan’a Koroğlu Darbesi! Artık İntihar Edecek Seviyede… Krizler Arka Arkaya Geliyor! Feride… mask
Camdaki Kız Dizisinde Sedat ve Nalan’a Koroğlu Darbesi! Artık İntihar Edecek Seviyede… Krizler Arka Arkaya Geliyor! Feride…
Kardeşlerim Dizisinde Ömer’in Babası Ortaya Çıktı! Ne Akif, Ne Kenan, Ne Resul… Öyle Bir İsim Diziye Giriyor Ki… Asiye – Emel Ayvayı Yedi! mask
Kardeşlerim Dizisinde Ömer’in Babası Ortaya Çıktı! Ne Akif, Ne Kenan, Ne Resul… Öyle Bir İsim Diziye Giriyor Ki… Asiye – Emel Ayvayı Yedi!
Survivor All-Star 129. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 10 Haziran 2022 129. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 129. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 10 Haziran 2022 129. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kasaba Doktoru 10. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 10. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kasaba Doktoru 10. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 10. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 631. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Arka Sokaklar Dizisi 631. Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 631. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Arka Sokaklar Dizisi 631. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 140. Bölüm Full İzle! 9 Haziran2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 140. Bölüm Full İzle! 9 Haziran2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız 46. Bölüm Full İzle! 9 Haziran 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız 46. Bölüm Full İzle! 9 Haziran 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Alişan’ın Eşi Buse Varol’a Aldığı Hediyenin Fiyatı Dudakları Uçuklattı! Aldığı Müjdeyle Soluğu Orada Oldu; Cüzdanı Boşaltıp Çıktı! Tam Tamına… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’a Aldığı Hediyenin Fiyatı Dudakları Uçuklattı! Aldığı Müjdeyle Soluğu Orada Oldu; Cüzdanı Boşaltıp Çıktı! Tam Tamına…
Survivor Ayşe’nin Mideleri Bulandırdı! “Bıktık Gerçekten Bıktık!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor; Acun Ilıcalı İki Arada Bir Derede! mask
Survivor Ayşe’nin Mideleri Bulandırdı! “Bıktık Gerçekten Bıktık!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor; Acun Ilıcalı İki Arada Bir Derede!
Hande Erçel, Aşk Acısına Dayanamadı! Öyle Bir Şeyi Kafaya Taktı Ki… “Hande Erçel’in Aldatıldığı Dünyada…” Neler Oluyor? mask
Hande Erçel, Aşk Acısına Dayanamadı! Öyle Bir Şeyi Kafaya Taktı Ki… “Hande Erçel’in Aldatıldığı Dünyada…” Neler Oluyor?
Bir Zamanlar Çukurova Oyuncusunun Dansı Olay Yarattı! Giydiği Kıyafetler Görenleri Tir Tir Titretti! “Hiç Edep Kalmamış” mask
Bir Zamanlar Çukurova Oyuncusunun Dansı Olay Yarattı! Giydiği Kıyafetler Görenleri Tir Tir Titretti! “Hiç Edep Kalmamış”
Survivor Seda’dan Acun Ilıcalı’ya Bomba Gönderme! Bir Gram Acımadı; “Yer Yarılsa da İçine Girsem” Dedirtti! Meğer Elendikten Sonra… mask
Survivor Seda’dan Acun Ilıcalı’ya Bomba Gönderme! Bir Gram Acımadı; “Yer Yarılsa da İçine Girsem” Dedirtti! Meğer Elendikten Sonra…
Camdaki Kız Dizisinde Hayri “Rezilliği Kaldığı Yerden Devam Ediyor!” Hem Evli, Hem Utanmaz… “Çocuklarının Yüzüne Nasıl Bakacaksın?” mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri “Rezilliği Kaldığı Yerden Devam Ediyor!” Hem Evli, Hem Utanmaz… “Çocuklarının Yüzüne Nasıl Bakacaksın?”
Merve Boluğur Sosyal Medyada Dalga Konusu Oldu! Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki, Yer Gök İnliyor… “Murat Sen Bu Kadına Ne Yaptın?” mask
Merve Boluğur Sosyal Medyada Dalga Konusu Oldu! Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki, Yer Gök İnliyor… “Murat Sen Bu Kadına Ne Yaptın?”
Survivor All Star Kadrosu Yeniden Kuruluyor! Acun Ilıcalı Elenen Tüm İsimleri Yeniden Kadroya Soktu; Özene Bezene Kurmuştu; Felaketle Sonuçlandı… mask
Survivor All Star Kadrosu Yeniden Kuruluyor! Acun Ilıcalı Elenen Tüm İsimleri Yeniden Kadroya Soktu; Özene Bezene Kurmuştu; Felaketle Sonuçlandı…
Zuhal Topal Fiziğiyle 18 Yaşındaki Kızları Çatlattı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor; Nefesleri Kesti! “Seda Sayan Yanında Erir Kalır!” mask
Zuhal Topal Fiziğiyle 18 Yaşındaki Kızları Çatlattı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor; Nefesleri Kesti! “Seda Sayan Yanında Erir Kalır!”
Camdaki Kız Dizisinde Sedat ve Nalan’a Koroğlu Darbesi! Artık İntihar Edecek Seviyede… Krizler Arka Arkaya Geliyor! Feride… mask
Camdaki Kız Dizisinde Sedat ve Nalan’a Koroğlu Darbesi! Artık İntihar Edecek Seviyede… Krizler Arka Arkaya Geliyor! Feride…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Arka Sokaklar Dizisinden Rıza Baba’nın Vedası Kesinleşti! Öyle Bir Sebepten Ayrılacak Ki… 16 Yıllık Emek Hiç Oldu! “Dizi Bitmiştir…” mask
Arka Sokaklar Dizisinden Rıza Baba’nın Vedası Kesinleşti! Öyle Bir Sebepten Ayrılacak Ki… 16 Yıllık Emek Hiç Oldu! “Dizi Bitmiştir…”
Alişan’ın Eşi Buse Varol’a Aldığı Hediyenin Fiyatı Dudakları Uçuklattı! Aldığı Müjdeyle Soluğu Orada Oldu; Cüzdanı Boşaltıp Çıktı! Tam Tamına… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’a Aldığı Hediyenin Fiyatı Dudakları Uçuklattı! Aldığı Müjdeyle Soluğu Orada Oldu; Cüzdanı Boşaltıp Çıktı! Tam Tamına…
Bülent Ersoy’a en güzel doğum günü hediyesi! Bülent Ersoy Kaç Yaşında... mask
Bülent Ersoy’a en güzel doğum günü hediyesi! Bülent Ersoy Kaç Yaşında...
10 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
10 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Survivor Ayşe’nin Mideleri Bulandırdı! “Bıktık Gerçekten Bıktık!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor; Acun Ilıcalı İki Arada Bir Derede! mask
Survivor Ayşe’nin Mideleri Bulandırdı! “Bıktık Gerçekten Bıktık!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor; Acun Ilıcalı İki Arada Bir Derede!
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 10 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 10 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL