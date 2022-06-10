Arka Sokaklar Dizisinden Rıza Baba’nın Vedası Kesinleşti! Öyle Bir Sebepten Ayrılacak Ki… 16 Yıllık Emek Hiç Oldu! “Dizi Bitmiştir…”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan bomba bir vedanın kapıda olduğu ortaya çıktı. Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin’in diziden ayrılacağı kesinleşti. Öyle bir sebepten ekranlara veda edecek ki, yürekler sızım sızım sızlayacak! 16 yıllık emeğin hiç olduğu ortaya çıkarken; birçok kişi ise bu vedaya “Dizi benim için bitti” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?
Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Türk televizyon tarihinin en uzun dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da 16 yıldır emek veren Rıza Baba karakteriyle tanınan Zafer Ergin’in diziden ayrılacağı kesinleşince ortalık çok fena bir şekilde karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.