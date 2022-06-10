- 10 Haz 2022 - 22:04

Survivor Yarışmasında Eleme Adayları Mosmor Etti! Acun Ilıcalı Bile Şok İçerisinde Kaldı! Dominik Adası Sallanıyor!

Bireysel yarışları adım adım yaklaşmaya devam eden Survivor All Star 2022 yarışması, bir dokunulmazlık oyununu daha ardında bıraktı. Survivor All Star 2022 yarışmasının son dokunulmazlık oyunu ise, o ismi eleme potasına soktu! İşte Survivor All Star yarışmasından son detaylar...

Bireysel yarışları adım adım yaklaşmaya devam eden Survivor All Star 2022 yarışması, bir dokunulmazlık oyununu daha ardında bıraktı. Survivor All Star 2022 yarışmasının son dokunulmazlık oyunu ise, o ismi eleme potasına soktu! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmasının bu haftaki eleme adayı kimler? Survivor All Star 2022 yarışmasından kim elendi, eleme potasına kim girdi? Survivor All Star 2022 yarışmasında kimler kaldı? İşte, detaylar…

10 Haz 2022 - 22:04 - Survivor 2022

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