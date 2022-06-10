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10 Haz 2022 - 22:01

Survivor All Star’da Son Dokunulmazlık Oyunu 125. İfşayla Yayınlandı! Potaya Giden İsim “Sonunda Kurtuluyoruz” Dedirtti! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da son dokunulmazlık oyunu ifşa edildi! 125. ifşayla birlikte Acun Medya’dan adeta beti benzi attı. Potaya giden ismi duyanlar ise “Sonunda kurtuluyoruz” yorumlarında bulundu! Peki, bu akşam ekranlara gelecek olan Survivor yarışmasının son dokunulmazlığını hangi takım kazanacak?